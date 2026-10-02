L’OM s’est inventé un nouveau latéral droit

Confronté à la suspension de son capitaine Timothy Weah, Bruno Genesio devrait titulariser le jeune Kelyann Bezahaf à Troyes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur la reconversion de l’Espoirs algérien lancée en interne il y a quelques années.

Comme beaucoup d’autres homologues, Bruno Genesio a sûrement hâte que la trêve internationale se termine. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille assiste impuissant aux blessures de ses joueurs puisqu’après le défenseur central Derek Cornelius, annoncé absent jusqu’en 2027, les Fennecs Amine Gouiri et Himad Abdelli ont également rejoint l’infirmerie. Ces nouvelles ne peuvent qu’inquiéter le coach marseillais qui doit composer avec un effectif limité.

Et pour ne rien arranger, la suspension de Timothy Weah, exclu lors du choc face au Paris Saint-Germain (1-2), vient encore compliquer la situation. L’absence du capitaine devrait inciter Bruno Genesio à offrir une première titularisation à Kelyann Bezahaf (20 ans). Entré en fin de Classique, l’Espoirs algérien représente la doublure de Timothy Weah dans le groupe. C’est effectivement la conséquence de sa reconversion entamée il y a quelques années. A l’époque, cet ancien attaquant devenu ailier était encore descendu un cran plus bas sur les conseils de l’ex-directeur sportif Andoni Zubizarretta, raconte La Provence.

Une éclosion inattendue

Un choix payant sur le long terme même si Kelyann Bezahaf n’impressionnait pas vraiment Christian Bracconi. « On ne l'attendait pas forcément à ce niveau, a témoigné celui qui a entraîné le minot pendant deux saisons à l’OM. Mais il a énormément progressé. Il est très sérieux, à l'écoute, avec des parents de bons conseils. Il a mis toutes les chances de son côté, aussi à l'école. Il mérite amplement ce qui lui arrive. » Le jeune Marseillais a en effet convaincu Bruno Genesio en pré-saison, pendant que Timothy Weah se reposait après le Mondial disputé avec les Etats-Unis.