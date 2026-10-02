Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

Sous la menace de graves sanctions en Angleterre, Manchester City risque aussi de perdre ses meilleurs joueurs. A commencer par son attaquant Erling Haaland, déjà surveillé par plusieurs grands d’Europe comme le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout le Paris Saint-Germain.

La politique des stars au Paris Saint-Germain , ce n’est peut-être pas tout à fait terminé. Le club de la capitale pourrait bien faire une exception en cas d’opportunité sur le marché des transferts. Il est effectivement difficile de fermer les yeux si l’occasion de s’offrir Erling Haaland (26 ans) se présente. Etant donné l’actualité de Manchester City, l’hypothèse ne paraît pas si folle.

Les Citizens, reconnus coupables de 114 infractions au règlement financier de la Premier League, s’exposent à de lourdes sanctions. Exclusion de compétitions, gros retrait de points, rétrogradation administrative… Avec ce genre de punitions, il est clair que les Mancuniens seraient confrontés à des envies d’ailleurs. Leurs meilleurs joueurs seraient forcément tentés de fuir et l’on pense bien évidemment au Cyborg, programmé pour remporter les plus grands trophées. Personne n’est donc surpris d’apprendre que des clubs européens se tiennent à l’affût. Déjà intéressés depuis plusieurs années, le Real Madrid et le FC Barcelone sont encore annoncés sur le coup. Et les rumeurs autour du Paris Saint-Germain se confirment.

D’après une information relayée par El Nacional, le double champion d’Europe serait même le mieux placé pour accueillir l’international norvégien, considéré comme un potentiel successeur d’Ousmane Dembélé au cas où le Français devait filer en Arabie Saoudite. Ce n’est pourtant pas la tendance qui se dessine puisque l’ancien Rennais se dirige davantage vers une prolongation de son contrat qui expire en 2028. On peut également s’interroger sur la compatibilité entre Erling Haaland et le coach parisien Luis Enrique, peu adepte des avants-centres focalisés sur la surface de réparation.