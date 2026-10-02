TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+

Propriétaire de RMC-BFM TV depuis deux ans, Rodolphe Saadé a annoncé ce vendredi le rachat de la chaîne RMC Sport, laquelle devrait bientôt être diffusée sur Canal+.

Dix ans après avoir vu le jour, la chaîne RMC Sport change de mains. CMA Media, qui appartient à Rodolphe Saadé, sponsor n°1 de l’Olympique de Marseille, a annoncé ce vendredi le rachat de la chaîne RMC Sport. Une suite logique deux ans après le rachat de RMC-BFM TV. Un rachat qui va avoir plusieurs conséquences sur la chaîne, qui dispose de peu de droits sportifs ces dernières années.

Nommée jeudi nouvelle directrice générale de CMA Media, Camille Andrieu doit présenter très vite un « plan 2030 », qui devrait impliquer le rachat de nouveaux droits sportifs, sans que l’on sache pour l’instant si cela va concerner d’éventuels droits TV de football. RMC Sport souhaite continuer à s’appuyer sur son socle de droits UFC mais a l’ambition d’élargir son offre.

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« On ne s’interdit rien » a glissé Camille Andrieu dans des propos relayés par L’Equipe. La dirigeante a en tout cas annoncé que RMC sport, déjà distribué par SFR et via une application, allait très vite être distribuée par Canal+ ainsi qu’Orange, Free, Bouygues et DAZN. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on continue de regarder avec jalousie les investissements de Rodolphe Saadé et de son entreprise CMA CGM.