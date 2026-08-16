Le PSG pousse Barcola dehors avant Lens

Le PSG pousse Barcola dehors avant Lens

PSG16 août , 20:15
parGuillaume Conte
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Il n'y aura pas de Barcola ce dimanche soir pour le Trophée des Champions face à Lens. Le PSG ne n'a même pas mis sur la feuille de match.
Remplaçant inutilisé contre Aston Villa, Bradley Barcola pouvait entretenir le doute puisqu’il n’avait pas été très bien dans la semaine précédente. Mais ce dimanche soir contre Lens, aucune excuse possible pour l’ailier parisien. Il n’est pas dans le 11 de départ, et bien qu’il ait été pris dans le groupe, il n’est pas non plus sur la feuille de match. L’ancien lyonnais regardera le match des tribunes affirme RMC. La raison est simple, le joueur est considéré comme en instance de départ en raison des discussions en cours avec Liverpool.
Une façon pour le PSG de mettre les choses au clair, et de faire comprendre à l’international français qu’il ne jouera à priori pas du mois d’aout tant que sa situation ne sera pas éclaircie. Luis Enrique veut des joueurs concentrés à 100 % et Bradley Barcola n’entre visiblement pas dans ce critère. Autant dire que tout le monde à Paris s’attend à ce qu’un accord soit finalement trouvé pour le départ de Barcola vers Liverpool dans quelques jours.
A noter que c’est également le cas pour Ibrahim Mbaye, également courtisé par les Reds, et qui n’aura probablement pas l’occasion de porter une dernière fois le maillot du PSG.
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Juste car je dis la vérité....tkt pas tu as multi compte....greg Red 13 dijaya etc etc ....pauvre type....700 bar pas un titre ......

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Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols

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Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘

Lens - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,

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