Le PSG pousse Barcola dehors avant Lens

Il n'y aura pas de Barcola ce dimanche soir pour le Trophée des Champions face à Lens. Le PSG ne n'a même pas mis sur la feuille de match.

Remplaçant inutilisé contre Aston Villa, Bradley Barcola pouvait entretenir le doute puisqu’il n’avait pas été très bien dans la semaine précédente. Mais ce dimanche soir contre Lens, aucune excuse possible pour l’ailier parisien. Il n’est pas dans le 11 de départ, et bien qu’il ait été pris dans le groupe, il n’est pas non plus sur la feuille de match. L’ancien lyonnais regardera le match des tribunes affirme RMC. La raison est simple, le joueur est considéré comme en instance de départ en raison des discussions en cours avec Liverpool.

Une façon pour le PSG de mettre les choses au clair, et de faire comprendre à l’international français qu’il ne jouera à priori pas du mois d’aout tant que sa situation ne sera pas éclaircie. Luis Enrique veut des joueurs concentrés à 100 % et Bradley Barcola n’entre visiblement pas dans ce critère. Autant dire que tout le monde à Paris s’attend à ce qu’un accord soit finalement trouvé pour le départ de Barcola vers Liverpool dans quelques jours.

A noter que c’est également le cas pour Ibrahim Mbaye, également courtisé par les Reds, et qui n’aura probablement pas l’occasion de porter une dernière fois le maillot du PSG.