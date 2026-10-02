EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

Equipe de France
parCorentin Facy
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L’affaire Mohamed Sanhadji secoue les Bleus et notamment l’ancien staff dirigé par Didier Deschamps, qui n’en revient pas après les informations de L’Equipe, selon qui l’ancien monsieur sécurité de l’équipe de France a demandé de l’argent à de très nombreux internationaux français.
Les révélations de l’équipe sur l’affaire Mohamed Sanhadji ont fait l’effet d’une bombe jeudi. En Une du journal L’Equipe, ce dossier a mis en lumière les potentiels abus de l’ex-monsieur sécurité de l’équipe de France, lequel aurait récolté près de 300.000 euros auprès de nombreux internationaux tricolores dont Kylian Mbappé, qui lui aurait prêté plus de 120.000 euros.
Mis en examen, Mohamed Sanhadji ne figure plus dans le staff de Zinedine Zidane, bien qu’il devait y figurer avant que cette affaire éclate au grand jour. Au sein de l’ancien staff des Bleus dirigé par Didier Deschamps, c’est la stupéfaction comme le rapporte le quotidien national ce vendredi. « On est tombés de l’armoire » glisse même un proche de Didier Deschamps, lui-même et ses anciens adjoints étant « choqués » par l’affaire.
L’ancien staff tricolore se dit même « trahis » par Mohamed Sanhadji. Mis en examen pour corruption, trafic d’influence et escroquerie, l’ex-officier de sécurité est à présent interdit de tout contact avec le monde du football. Présent en conférence de presse jeudi à la veille de la réception de l’Italie au Stade de France en Ligue des Nations, Zinedine Zidane a brièvement commenté l’affaire.

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« Je ne suis pas content. C'est quelqu'un que je connais très bien. Maintenant, il y a des personnes qui s'occupent de ça. J'espère pour lui qu'il pourra se défendre. C'est tout le mal que je lui souhaite. Mais dans son histoire avec l'équipe de France, il a fait de belles choses. Je retiens le positif » a brièvement glissé l’ancien entraîneur du Real Madrid et nouveau sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps gardera lui un souvenir très mitigé de Mohamed Sanhadji après la révélation de cette affaire qu’il n’a sans doute pas vu venir, alors que les deux hommes se sont côtoyés de très nombreuses années dans l’intimité la plus totale de Clairefontaine.
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