EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

Un titre qui dit l’inverse de l’article. Bravo le stagiaire
Quel gâchis pour tout le monde!
Au moins, l’article dit le contraire du titre. Ce n’est pas un flop, bien au contraire. Il y a juste de la concurrence au milieu.
IL ne faut pas trop rêver. Haaland au PSG il n'a que très peu de chances d'y venir.
Pour le moment avant que la décision pour les soi disantes 114 infractions de puis plus d'une quinzaine d'années commises par City, la décision finale prendra beaucoup de temps car ce sera une bataille d'avocats. Dans tous les cas les joueurs de City ont des contrats et ne sont près d'être transférés. Donc pas de panique, Haaland est encore très très loin du PSG.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
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|10
|0
|6
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|1
|3
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|9
|9
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|6
|5
|2
|0
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|2
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|7
|8
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|5
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|2
|2
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|5
|5
|1
|2
|2
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|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
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|5
|1
|1
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|4
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|-7
|3
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|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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