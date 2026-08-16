Le PSG oublie son stade à un milliard d'euros

Le PSG oublie son stade à un milliard d'euros

PSG16 août , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG devra prendre une décision importante dans les prochaines semaines, à savoir s’il reste ou non au Parc des Princes. La tendance est désormais plutôt positive.
Le Paris Saint-Germain domine l’Europe du football depuis quelques mois et compte bien continuer sur sa lancée dans les prochaines années. Le football se joue parfois sur des détails, mais aussi sur des décisions fortes. Les dirigeants parisiens devront bientôt trancher concernant l’avenir du club au Parc des Princes. Depuis l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, les négociations ont repris entre le PSG et la ville. De quoi laisser espérer une issue positive selon les informations de PSGInside-Actus.

Le PSG reprend espoir 

Ces dernières heures, le média indique en effet que le PSG pourrait finalement rester au Parc des Princes à l’avenir. Une première réunion de travail a notamment eu lieu en juin dernier entre le club parisien et Emmanuel Grégoire. Au programme : des études portant sur le stade, ses abords, les mobilités et l’évolution du secteur de la Porte de Saint-Cloud. À l’automne 2026, les premières conclusions devraient être rendues. Le PSG a en tout cas été clair : le club souhaite devenir pleinement propriétaire du stade afin de pouvoir notamment l’agrandir pour atteindre une capacité d’au moins 60 000 spectateurs. Les ambitions les plus élevées pourraient même porter cette capacité à 70 000 places.
À noter que la piste menant à Poissy a quelque peu pris du plomb dans l’aile ces derniers jours. Le média indique notamment que « le changement de position de la mairie de Paris a évidemment redistribué les cartes, tandis que certaines difficultés liées aux infrastructures et aux accès compliquent également les scénarios de nouveau stade ».

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Tout pourrait donc se décanter avant le début de la nouvelle année. La tendance a clairement évolué ces dernières semaines et le PSG semble désormais disposé à rester au Parc des Princes si les garanties proposées par la mairie répondent à ses exigences. Le dossier est encore loin d’être définitivement réglé, mais une issue favorable semble aujourd’hui davantage envisageable.
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Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols

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Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘

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Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,

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Change ton pseudo si tu es supporter du pfc à ce point. Tu es du genre à changer quand le vent tourne.

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