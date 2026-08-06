Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola arrache un accord, Al-Khelaifi s'en mêle

PSG06 août , 8:40
parClaude Dautel
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Le dossier Bradley Barcola n'avance plus réellement, les exigences financières du PSG n'étant pas considérées comme sérieuses par les dirigeants de Liverpool. Nasser Al-Khelaifi va devoir se mêler des négociations afin que le transfert puisse se concrétiser.
Le président du Paris Saint-Germain ne souhaite plus trop devoir s'immiscer dans les discussions au mercato, le Qatari ayant compris dans le passé que cela n'était pas productif. Cependant, concernant Bradley Barcola, Nasser Al-Khelaifi est désormais dans l'obligation de s'en mêler car les négociations commencent à s'enliser, comme le raconte Loïc Tanzi. Le journaliste de L'Equipe explique que là où Liverpool ne veut pas dépenser plus de 120 millions pour l'ancien Lyonnais, le PSG attend plus de 150 millions d'euros bonus inclus. Les Reds estiment que les champions d'Europe mélangent tout lorsqu'ils comparent le transfert de Barcola avec celui de Morgan Rogers vendu 137 millions d'euros par Aston Villa à Chelsea. Car les clubs anglais ont toujours eu pour habitude de surpayer les joueurs lors de transactions entre formations de Premier League pour faire marcher le business. Avec Bradley Barcola, on n'est pas dans cette situation et le club de la Mersey estime que le PSG se fourvoie totalement.

Barcola a déjà son propre accord avec Liverpool

Pour en revenir à Bradley Barcola, même si les discussions entre les deux clubs continuent, l'hypothèse d'un départ de l'ailier international français vers Anfield dans les toutes dernières heures du mercato commence à percer. C'est pour cela que Nasser Al-Khelaifi va rapidement décrocher son téléphone pour discuter avec les dirigeants de Liverpool. « Le président va également intervenir prochainement et échanger avec la haute direction de Liverpool et de ses propriétaires qu’il connaît bien », explique notre confrère, qui rappelle que le Paris Saint-Germain et les Reds ont un point commun très important, à savoir un actionnaire américain commun, à savoir Arctos. L'heure n'est pas à l'inquiétude dans ce dossier, d'autant plus que le Paris Saint-Germain n'a aucune obligation de vendre Bradley Barcola cet été, sachant que ce dernier a encore deux ans de contrat avec Paris. Mais tout le monde a compris, notamment Luis Enrique et Luis Campos, que l'attaquant de 23 ans veut partir.
Pour faciliter les choses, notamment si l'opération doit se boucler en toute fin de mercato, Bradley Barcola a même déjà négocié les termes de son possible futur contrat avec Liverpool. « Le joueur de 23 ans a tout de même trouvé un accord contractuel avec le club anglais », précise le journaliste de L'Equipe, qui confirme que l'agent de Barcola, Moussa Sissoko, est très confiant pour une fin heureuse dans ce transfert.

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Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

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L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

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