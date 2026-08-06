PSG : Barcola arrache un accord, Al-Khelaifi s'en mêle

Le dossier Bradley Barcola n'avance plus réellement, les exigences financières du PSG n'étant pas considérées comme sérieuses par les dirigeants de Liverpool. Nasser Al-Khelaifi va devoir se mêler des négociations afin que le transfert puisse se concrétiser.

Barcola a déjà son propre accord avec Liverpool

Pour en revenir à Bradley Barcola, même si les discussions entre les deux clubs continuent, l'hypothèse d'un départ de l'ailier international français vers Anfield dans les toutes dernières heures du mercato commence à percer. C'est pour cela que Nasser Al-Khelaifi va rapidement décrocher son téléphone pour discuter avec les dirigeants de Liverpool. « Le président va également intervenir prochainement et échanger avec la haute direction de Liverpool et de ses propriétaires qu’il connaît bien », explique notre confrère, qui rappelle que le Paris Saint-Germain et les Reds ont un point commun très important, à savoir un actionnaire américain commun, à savoir Arctos. L'heure n'est pas à l'inquiétude dans ce dossier, d'autant plus que le Paris Saint-Germain n'a aucune obligation de vendre Bradley Barcola cet été, sachant que ce dernier a encore deux ans de contrat avec Paris. Mais tout le monde a compris, notamment Luis Enrique et Luis Campos, que l'attaquant de 23 ans veut partir.

Pour faciliter les choses, notamment si l'opération doit se boucler en toute fin de mercato, Bradley Barcola a même déjà négocié les termes de son possible futur contrat avec Liverpool. « Le joueur de 23 ans a tout de même trouvé un accord contractuel avec le club anglais », précise le journaliste de L'Equipe, qui confirme que l'agent de Barcola, Moussa Sissoko, est très confiant pour une fin heureuse dans ce transfert.