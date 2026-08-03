Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

PSG03 août , 8:20
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG et Liverpool sont lancés dans des négociations intenses concernant Bradley Barcola. Du côté des Reds, on refuse de céder aux exigences financières des champions d'Europe.
Tandis que le Paris Saint-Germain fonce sur Mika Godts et Aron Suzuki, le dossier Bradley Barcola semble bien être parti pour être le feuilleton de l'été. En effet, si Luis Enrique accepte de voir partir l'ancien Lyonnais, ses dirigeants sont gourmands financièrement. Pour Liverpool, qui l'an dernier avait battu un record en matière de dépense (Alexander Isak pour 150ME, Florian Wirtz pour 130ME et Hugo Ekitiké pour environ 95ME), la signature de Bradley Barcola est une priorité. Mais Fabrizio Romano l'a fait savoir dans une vidéo, les dirigeants du club anglais ont d'ores et déjà refusé de payer les 170 millions d'euros réclamés par le PSG. Comme le journaliste italien l'affirme, on est parti pour une saga Barcola qui pourrait durer jusqu'à la fin du mercato.

Liverpool refuse de céder au PSG

« Liverpool veut recruter Barcola et discute avec le PSG, et Liverpool discute aussi avec les agents du joueur. Les conditions personnelles ne posent aucun problème. De plus, Barcola ne signera pas de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, donc Liverpool est plus que prêt à entrer en négociation, explique Fabrizio Romano, qui est très clair sur les intentions des Reds dans ce dossier. Liverpool ne paiera pas 170 millions d'euros pour Barcola, ça je peux vous le garantir. Ils doivent donc trouver un prix raisonnable, et les discussions vont se poursuivre. Liverpool est en pourparlers avec le Paris Saint-Germain. Dès cette semaine, nous verrons comment les discussions évoluent, mais ce qui est certain, c'est que Liverpool continue de travailler sur la piste Barcola. Je pense que cela pourrait être une vraie saga. »
Du côté du Paris Saint-Germain qui va engager Maghnes Akliouche et Mika Godts, on a déjà fait ses emplettes dans le secteur offensif, et on peut donc aborder sereinement les discussions avec Liverpool. De plus, Bradley Barcola a encore deux ans de contrat, donc il n'y a pas non plus une urgence absolue à vendre l'attaquant international français. Si les Reds ne veulent pas lâcher 170 millions d'euros, ils vont peut-être devoir tout de même faire un gros effort. Sous peine de voir Barcola rester un an de plus au PSG, même s'il souhaite partir sereinement cet été.

Lire aussi

Ferran Torres au PSG, le Barça refuseFerran Torres au PSG, le Barça refuse
Le PSG fait une première offre à 45ME pour GodtsLe PSG fait une première offre à 45ME pour Godts
Articles Recommandés
200 Me De Ventes Le Psg Vers Un Immense Record
PSG

200 ME de ventes, le PSG vers un immense record

Strasbourg Remplace Barco Par Une Pepite Americaine
RCSA

Strasbourg remplace Barco par une pépite américaine

Edf La Selection De Lepaul Imposee A Zidane
Equipe de France

EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

Bacher
OL

OL : Felix Bacher, la tuile se confirme

Fil Info

03 août , 10:40
200 ME de ventes, le PSG vers un immense record
03 août , 10:20
Strasbourg remplace Barco par une pépite américaine
03 août , 10:00
EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane
03 août , 9:40
OL : Felix Bacher, la tuile se confirme
03 août , 9:20
Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent
03 août , 9:00
L'ASSE tient une future star pour 3ME
03 août , 8:40
OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale
03 août , 8:00
L'OM interdit de recrutement, la terrible révélation
02 août , 23:10
L'OM vire Aguerd en échange de 15ME

Derniers commentaires

PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

Les clubs anglais sont prêts à envoyer 130 millions sur le moindre anglais potable, je dis bien potable je ne parle pas de grand joueur, mais sur un joueur décisif sur deux victoires de suite en LDC ça bégaye, ils sont drôles.

EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

Ce serait juste un remplaçant, son poste c’est celui que prend Mbappé donc bonne chance.

OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale

La C1 est vitale pour les clubs de L1

PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

Ne rien céder ... 150 minimum ...

Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent

C'est site de merde ils savent pas quoi sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading