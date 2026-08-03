PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

Le PSG et Liverpool sont lancés dans des négociations intenses concernant Bradley Barcola. Du côté des Reds, on refuse de céder aux exigences financières des champions d'Europe.

Tandis que le Paris Saint-Germain fonce sur Mika Godts et Aron Suzuki, le dossier Bradley Barcola semble bien être parti pour être le feuilleton de l'été. En effet, si Luis Enrique accepte de voir partir l'ancien Lyonnais, ses dirigeants sont gourmands financièrement. Pour Liverpool, qui l'an dernier avait battu un record en matière de dépense (Alexander Isak pour 150ME, Florian Wirtz pour 130ME et Hugo Ekitiké pour environ 95ME), la signature de Bradley Barcola est une priorité. Mais Fabrizio Romano l'a fait savoir dans une vidéo, les dirigeants du club anglais ont d'ores et déjà refusé de payer les 170 millions d'euros réclamés par le PSG. Comme le journaliste italien l'affirme, on est parti pour une saga Barcola qui pourrait durer jusqu'à la fin du mercato

Liverpool refuse de céder au PSG

« Liverpool veut recruter Barcola et discute avec le PSG, et Liverpool discute aussi avec les agents du joueur. Les conditions personnelles ne posent aucun problème. De plus, Barcola ne signera pas de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, donc Liverpool est plus que prêt à entrer en négociation, explique Fabrizio Romano, qui est très clair sur les intentions des Reds dans ce dossier. Liverpool ne paiera pas 170 millions d'euros pour Barcola, ça je peux vous le garantir. Ils doivent donc trouver un prix raisonnable, et les discussions vont se poursuivre. Liverpool est en pourparlers avec le Paris Saint-Germain. Dès cette semaine, nous verrons comment les discussions évoluent, mais ce qui est certain, c'est que Liverpool continue de travailler sur la piste Barcola. Je pense que cela pourrait être une vraie saga. »

Du côté du Paris Saint-Germain qui va engager Maghnes Akliouche et Mika Godts, on a déjà fait ses emplettes dans le secteur offensif, et on peut donc aborder sereinement les discussions avec Liverpool. De plus, Bradley Barcola a encore deux ans de contrat, donc il n'y a pas non plus une urgence absolue à vendre l'attaquant international français. Si les Reds ne veulent pas lâcher 170 millions d'euros, ils vont peut-être devoir tout de même faire un gros effort. Sous peine de voir Barcola rester un an de plus au PSG, même s'il souhaite partir sereinement cet été.