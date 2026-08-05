Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

PSG05 août , 22:50
parHadrien Rivayrand
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Match amical
Stade : Estadi Mallorca Son Moix
Majorque bat le PSG : 3 buts à 0
Buts pour Majorque : Luvumbo (21e), Virgili (40e) et Raillo (51e)
Articles Recommandés
Asse Exaspere Par Saint Etienne Kilmer Reve De Lens
ASSE

ASSE : Exaspéré par Saint-Etienne, Kilmer rêve de Lens

Mercato Vinicius Fait Plier Le Real Madrid
Mercato

Mercato : Vinicius fait plier le Real Madrid

Ngolo Kante A Lom Limprobable Transfert Annonce En Turquie
OM

Ngolo Kanté à l'OM, l'improbable transfert annoncé en Turquie

Edf Zidane Prend Un Gros Risque Avec Les Bleus
Equipe de France

EdF : Zidane prend un gros risque avec les Bleus

Fil Info

05 août , 23:00
ASSE : Exaspéré par Saint-Etienne, Kilmer rêve de Lens
05 août , 22:30
Mercato : Vinicius fait plier le Real Madrid
05 août , 22:06
Ngolo Kanté à l'OM, l'improbable transfert annoncé en Turquie
05 août , 21:30
EdF : Zidane prend un gros risque avec les Bleus
05 août , 21:00
Rennes veut le virer, Brassier ne se laisse pas faire
05 août , 20:40
FIFA : Infantino propose un arrangement douteux au Maroc
05 août , 20:20
Majorque-PSG : Les compositions (21h sur beIN Sports 1)
05 août , 20:20
Endrick a craqué, il va encore quitter le Real
05 août , 20:00
L'OM a un coup de coeur anglais, le prix est abordable

Derniers commentaires

Endrick a craqué, il va encore quitter le Real

Moi je pense qu'il exaspere à l'OL. Pas persuadé qu'on souhaite le voir revenir. Apres tres sincèrement nos problèmes actuels ne se posent pas trop a son poste. On a bien d'autres choses a améliorer avant....

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Le PSG suit de très près le dossier pour Vinicius.

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Je trouve que Foot01 est quand même discret... alors que si l'OL ou l'OM prend 3 à 0... tu as toutes les fouines (elles se reconnaitront) qui rigolent durant une semaine... et ce même si c'est un match amical.

Paixao et Timber offrent une victoire convaincante à l'OM

ferme la pauvre tanche. t es aussi marseillais que Atton..... mythos

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Ce n etait meme pas un match de preparation, juste un match programmé automatiquement lors de l achat de Lee...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading