Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Moi je pense qu'il exaspere à l'OL. Pas persuadé qu'on souhaite le voir revenir. Apres tres sincèrement nos problèmes actuels ne se posent pas trop a son poste. On a bien d'autres choses a améliorer avant....
Le PSG suit de très près le dossier pour Vinicius.
Je trouve que Foot01 est quand même discret... alors que si l'OL ou l'OM prend 3 à 0... tu as toutes les fouines (elles se reconnaitront) qui rigolent durant une semaine... et ce même si c'est un match amical.
ferme la pauvre tanche. t es aussi marseillais que Atton..... mythos
Ce n etait meme pas un match de preparation, juste un match programmé automatiquement lors de l achat de Lee...
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⏱️ 60' - L'heure de jeu à Majorque. ⌚️ #RCDMPSG 3️⃣-0️⃣