TV : PSG-Manchester United, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Battu par Majorque pour son premier match amical de la pré-saison mercredi soir (3-0), le PSG enchaîne dès samedi avec un nouveau rendez-vous prestigieux, cette fois face à Manchester United.

A quelle heure suivre PSG-Manchester United ?

Trois jours seulement après la défaite subie face à Majorque en Espagne, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation de la finale de la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa. Au menu pour les hommes de Luis Enrique, un vrai test face à Manchester United ce samedi 8 août à 17 heures à Nya Ullevi en Suède.

Sur quelle chaîne suivre PSG-Manchester United ?

C’est désormais une habitude depuis de longues années pour les supporters du Paris Saint-Germain, les matchs de préparation du club de la capitale sont diffusés sur BeInSports1. Cela vaut pour cette rencontre amicale contre Manchester United qui, à n’en pas douter, attirera des téléspectateurs au vu du prestige de l’affiche malgré le manque d’enjeu.

Quelle compo pour le PSG contre Manchester United ?

Pour son premier match amical face à Majorque mercredi soir, Luis Enrique a aligné une composition d’équipe très jeune dans laquelle Safonov, Zabarnyi, Beraldo, Mayulu et Kvaratskhelia étaient les seuls titulaires potentiels. L’équipe pourrait être plus compétitive contre Manchester United samedi après-midi. Sur le banc contre Majorque, Pacho est notamment susceptible d’être titulaire. Les autres internationaux reviendront à la compétition petit à petit et il est encore difficle de savoir à quoi ressemblera exactement le onze de départ de Luis Enrique face aux Mancuniens.

Le onze contre Majorque (05/08) : Safonov, Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea, Beraldo, Mayulu, Dro, Kvaratskhelia, Mbaye, Ndjantou

Le onze de MU contre l’Atlético (01/08) : Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Mount, Andrey Santos, Lacey, Dorgu, Diallo, Mbeumo