Le PSG et la Juve humilient Chevalier

Déterminé à regagner sa place au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier n’a pas du tout les faveurs de ses supérieurs. La direction parisienne a tenté de l’envoyer en prêt à la Juventus Turin, qui a refusé de le relancer la saison prochaine.

Lucas Chevalier n’est pas près de remonter la pente au Paris Saint-Germain . Malgré sa rétrogradation la saison dernière, la doublure de Matvey Safonov s’accroche en espérant regagner sa place dans les prochains mois. Mais encore faudrait-il que ses supérieurs lui en laissent l’opportunité. Compte tenu des informations qui circulent, les dirigeants parisiens semblent plutôt disposés à le pousser vers la sortie. Ce n’est pas un hasard si le douche champion d’Europe négocie la venue de Zion Suzuki.

Suite à une première offre de 28 millions d’euros (hors bonus) refusée, le Paris Saint-Germain va retenter sa chance auprès de Parme. Le club de la capitale a bon espoir de parvenir à ses fins, quitte à provoquer un embouteillage chez ses gardiens. En cas d’arrivée de l’international japonais, un des portiers parisiens serait contraint de faire ses valises. Et dans l’esprit des décideurs, ce ne sera pas forcément Zion Suzuki. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le Paris Saint-Germain a proposé le prêt de Lucas Chevalier à la Juventus Turin.

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Déterminé à rester, le Français va tomber de haut. L’initiative de son club n’est pas flatteuse pour lui, pas plus que la réponse des Bianconeri. Le cador italien a tout simplement refusé d’accueillir l’ancien Lillois la saison prochaine et préfère obtenir la cession temporaire de Zion Suzuki. Rien de très encourageant pour Lucas Chevalier dont la cote a chuté depuis son transfert au Paris Saint-Germain pour 40 millions d’euros l’été dernier. Et sans parler de sa popularité en baisse, le gardien écarté par Didier Deschamps pour le Mondial 2026 sait maintenant que ses dirigeants ne comptent pas sur lui.