Mercato : Vinicius fait plier le Real Madrid

Mercato : Vinicius fait plier le Real Madrid

Mercato05 août , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid réalise un mercato XXL et souhaite désormais convaincre Vinicius Jr de prolonger son contrat. Mais le Brésilien se montre particulièrement exigeant.
Le Real Madrid ne lésine pas sur les moyens cet été sur le marché des transferts. Yan Diomande va être la prochaine recrue des Madrilènes, qui vont débourser près de 140 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international ivoirien.
Le club merengue souhaite ensuite avancer sur le dossier Rodri, mais également sur la prolongation de contrat de Vinicius Jr, dont le bail expire en juin 2027. Le Brésilien aimerait bénéficier d’un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, tandis que le Real Madrid n'est pas disposé à aller aussi loin. Un accord semble donc encore difficile à trouver, d’autant qu’Arsenal surveille toujours attentivement la situation de l’ancien joueur de Flamengo.

Vinicius, c'est l'heure du choix

Selon les dernières informations de David Ornstein, le Real Madrid a récemment transmis une nouvelle offre de prolongation améliorée à Vinicius Jr. Une proposition revue à la hausse par rapport à la précédente et qui se rapprocherait des exigences du Brésilien.
La décision est désormais entre les mains de Vinicius Jr, qui devra rapidement trancher. Car le Real Madrid ne souhaite pas entrer dans une surenchère permanente dans ce dossier.

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L’attaquant brésilien dispose donc de plusieurs options : prolonger son contrat, aller au bout de son bail et partir libre dans un an, ou encore tenter une nouvelle aventure du côté d’Arsenal.
Le suspense est total pour un joueur qui arrive à un tournant de sa carrière et qui devra également composer avec l’arrivée prochaine de Yan Diomande, un nouveau concurrent offensif de taille. José Mourinho aura en tout cas un sacré défi devant lui pour trouver la bonne alchimie au sein d’un effectif madrilène profondément remanié depuis le début du mercato estival.
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