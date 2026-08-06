ASSE : Le vrai patron sort du silence et relance le mercato

ASSE : Le vrai patron sort du silence et relance le mercato

ASSE06 août , 9:00
parClaude Dautel
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Véritable patron de l'ASSE au quotidien, Huss Fahmy est sorti du silence à deux jours de la reprise du championnat de Ligue 2. Le représentant de Kilmer Sports estime que les Verts ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais il admet que la partie finale du mercato va être agitée.
Encore une fois, Larry Tanenbaum, le propriétaire canadien de l'AS Saint-Étienne, a accepté de mettre la main à la poche afin de donner à son club les moyens de remonter en Ligue 1. Cela est passé par un nouveau changement d'entraîneurs, mais également la venue de plusieurs joueurs et un staff encore élargi. Pour Huss Fahmy, vice-président exécutif du football pour Kilmer Sports, l'ASSE mérite ces efforts, et l'ancien dirigeant d'Arsenal admet qu'il est étonné par le peu d'optimisme généré par Saint-Étienne. Mais, à moins d'un mois de la fin du mercato, celui qui dirige au quotidien l'AS Saint-Etienne, sous les ordres d'Ivan Gazidis, prévient qu'il va y avoir des mouvements à venir, et pas que dans le sens des arrivées.

Cela va secouer à l'AS Saint-Etienne

Car si les Verts se sont renforcés depuis le début de la période des transferts, seuls trois joueurs ont quitté l'effectif d'Ian Cathro. Huss Fahmy ne tourne pas autour du pot sur ce sujet, dans un entretien accordé au Progrès. « La fenêtre de transfert est encore ouverte, il y aura encore des arrivées et des départs. n’est pas question de changer tout le monde, mais plutôt de faire des ajustements, de changer des rôles, de donner à certains de nouvelles responsabilités. On a déjà accueilli des nouveaux joueurs très sérieux, matures, qui arrivent en sachant ce qu’il a manqué la saison dernière (...) Ce dont on est sûrs, c’est que quand le mercato se terminera, nous aurons un groupe de joueurs et un staff qui sont sur la même longueur d’onde », prévient le dirigeant stéphanois, convaincu que cette saison 2026-2027 sera enthousiasmante, même s'il admet que les impondérables sont nombreux dans une saison.

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Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

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