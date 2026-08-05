ASSE : Exaspéré par Saint-Etienne, Kilmer rêve de Lens

ASSE : Exaspéré par Saint-Etienne, Kilmer rêve de Lens

ASSE05 août , 23:00
parHadrien Rivayrand
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L'AS Saint-Étienne veut se donner les moyens de retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Les Verts souhaitent bâtir un projet inspiré de celui du RC Lens.
L'ASSE sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts sont passés tout près de la montée il y a quelques mois. Kilmer Sports est attendu au tournant, alors que les propriétaires du club du Forez souhaitent prendre le temps de consolider leur projet. L'AS Saint-Étienne apprécie notamment le modèle du RC Lens, qui parvient, malgré un budget limité, à obtenir d'excellents résultats en Ligue 1 depuis plusieurs saisons.

L'ASSE veut moins de pessimisme 

Dans les colonnes du Progrès, Huss Fahmy, vice-président exécutif du football chez Kilmer Sports, a notamment déclaré au sujet des Sang et Or :
« C’est un club formidable, ils font un travail remarquable. C’est aussi un bon exemple pour illustrer que les choses se jouent parfois à un rien. Ils ont été promus grâce à un concours de circonstances avec le Covid, en récupérant la 2e place juste avant l’arrêt du championnat.
Ces comparaisons sont un sujet important pour moi parce que j’aime profondément l’ASSE. Je crois que Saint-Étienne ne devrait copier personne. Nous sommes ici depuis deux ans, nous avons déjà changé beaucoup de choses, mais je suis convaincu qu’au terme de notre parcours, nous aurons un club solide et stable. J’aimerais aussi qu’il y ait davantage de positivité autour de ce club. C’est toujours "si", toujours "mais"... J’ai beaucoup voyagé et Saint-Étienne est un bel endroit. Vous devriez être plus fiers de ce que vous avez. »

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Les supporters des Verts seront une nouvelle fois très exigeants cette saison. La concurrence s'annonce toutefois féroce en Ligue 2, avec des équipes comme Montpellier, le Stade de Reims, Nantes, Metz ou encore Dijon. L'ASSE devra répondre présente si elle veut retrouver l'élite du football français dès la fin de l'exercice. Et il faudra prouver que ce mercato estival a été réussi.
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