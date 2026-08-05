Le PSG amène Malo Gusto pour concurrencer Hakimi

A la recherche d’un latéral droit pour épauler Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain étudie une piste étonnante. Le club de la capitale s’intéresse à l’international français Malo Gusto, non retenu par Chelsea pour des raisons financières.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien nous surprendre. En quête d’un latéral droit, le double champion d’Europe semblait s’orienter vers une simple doublure derrière l’intouchable Achraf Hakimi. Mais il faut croire que les dirigeants parisiens envisagent aussi la possibilité de recruter un vrai concurrent pour l’international marocain. C’est effectivement ce que laisse penser la piste révélée par The Sun. D’après le tabloïd anglais, le Paris Saint-Germain veut s’offrir les services de l’ancien Lyonnais Malo Gusto (23 ans).

Le Français n’est pas retenu par Chelsea qui risque de le reléguer sur le banc des remplaçants après l’arrivée de l’Italien Marco Palestra, acheté à l’Atalanta Bergame pour environ 50 millions d’euros cet été. De plus, les Blues ont besoin de vendre pour respecter les règles financières de la Premier League. La direction francilienne y voit l’opportunité de compléter le côté droit de sa défense avec un joueur de haut niveau, et dont le profil a été validé par l’entraîneur Luis Enrique. La source précise néanmoins que les décideurs parisiens sont encore en train de réfléchir à la pertinence d’un tel transfert.

Il est vrai que cette piste paraît assez étonnante. On sait que le Paris Saint-Germain cherche un latéral droit capable de dépanner en charnière centrale, ce qui n’est pas le cas de Malo Gusto. Quant à l’aspect financier, Chelsea demande 87 millions d’euros pour son joueur sous contrat jusqu’en 2030. Pas sûr que le conseiller sportif Luis Campos accepte de miser une telle somme sur l’international tricolore dont les limites défensives ont sauté aux yeux lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 contre l’Angleterre (6-4).