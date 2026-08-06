L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

L’OM traverse une période financière particulièrement délicate, une situation qui ne devrait pas se régler rapidement. Pablo Longoria est notamment pointé du doigt pour sa gestion passée, même s’il n’est désormais plus en fonction.

L’Olympique de Marseille n’a toujours annoncé aucune recrue cet été. Les supporters et observateurs du club phocéen commencent à s’inquiéter. Il faut dire que la situation financière de l’ OM reste très préoccupante.

Les pensionnaires du Vélodrome doivent impérativement réaliser plusieurs ventes, notamment de joueurs aux salaires élevés, afin de pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées. Bruno Genesio devra donc prendre son mal en patience, alors que le début de la saison approche à grands pas.

L'OM peut craindre le pire dans le futur ?

Selon les informations de Mohamed Toubache Ter, la gestion financière de Pablo Longoria continue d’avoir des conséquences assez fortes à Marseille. En interne, certains dirigeants estimeraient que les choix effectués par l’ancien président marseillais, notamment lors des précédents mercatos, pèsent encore lourdement sur les finances du club.

Toujours selon la même source, plusieurs membres de la direction seraient particulièrement inquiets et craindraient même une éventuelle rétrogradation administrative en Ligue 2 en fin de saison 2026-2027 si l’OM ne parvient pas à réaliser rapidement des ventes importantes. Un scénario qui semble toutefois écarté puisque Frank McCourt reste un solide actionnaire capable de compenser financièrement des erreurs effectuées par sa direction lors du mercato

De son côté, Romain Molina affirme que l'OM avait inclus 90.000 euros de bonus dans le contrat d’Aubameyang sur chaque action décisive lors de lors de son premier passage à l'Olympique de Marseille. Cette clause pour le moins généreuse aurait ainsi fait dépenser 3,5ME à Marseille.

Concernant les dernières pistes évoquées pour renforcer l’effectif marseillais, Guillaume Restes et Ilan Kebbal ne figureraient finalement pas dans les plans du club, toujours d’après Mohamed Toubache Ter.

Il faudra donc encore patienter avant de voir l’Olympique de Marseille accélérer sur le marché des transferts. Plus que jamais, les ambitions sportives du club semblent menacées. Les dirigeants devront trouver les bonnes solutions pour permettre aux Phocéens d’afficher le meilleur visage possible dans les prochaines semaines, alors que Marseille disputera également la Ligue Europa. De quoi vivre quelques moment forts malgré des moyens considérablement revus à la baisse sur la Canebière.