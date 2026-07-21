Chelsea officialise l’arrivée de Rogers pour 137 ME

Chelsea a officialisé ce mardi la signature de l’international Morgan Rogers pour 137 millions d’euros en provenance d’Aston Villa. Il a signé jusqu’en 2033.

« L'attaquant de 23 ans a signé un contrat à Stamford Bridge jusqu'en 2033 et rejoindra l'équipe de Xabi Alonso avant la saison 2026/27. Rogers arrive à Chelsea après s'être imposé comme l'un des jeunes talents offensifs les plus prometteurs de Premier League. Durant son passage à Aston Villa, ses buts et passes décisives ont contribué à 40 buts en 85 apparitions en Premier League, guidant le club des Midlands vers une place dans le top quatre avant de soulever le trophée de l'UEFA Europa League la saison dernière. Depuis ses débuts en équipe nationale d'Angleterre en novembre 2024, Rogers est devenu un joueur régulier des Three Lions, totalisant 22 sélections et représentant son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA cet été » écrit le club londonien sur son site officiel ce mardi.