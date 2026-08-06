OL : Fonseca viré, la direction ne rigole plus
Paulo Fonseca

OL : Fonseca viré, la direction ne rigole plus

OL06 août , 8:20
parHadrien Rivayrand
9
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL est tombé de haut face au Sparta Prague ce mardi lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Paulo Fonseca est déjà sous pression.
L'Olympique Lyonnais devra réaliser un gros match pour renverser le Sparta Prague dans quelques jours. Les Tchèques se présenteront au Groupama Stadium avec un but d'avance. Paulo Fonseca jouera déjà une partie de son avenir, lui dont les choix tactiques n'ont pas vraiment convaincu lors de cette première manche.
Le technicien portugais avait opté pour un système plutôt prudent, mais plusieurs de ses joueurs sont également apparus en manque de rythme et loin de leur meilleur niveau. Des changements sont donc attendus pour le match retour. Malgré tout, Paulo Fonseca reste convaincu que son équipe est capable d'inverser la tendance. Dans le cas contraire, la pression autour de lui pourrait rapidement monter d'un cran.

Paulo Fonseca, plus le droit à l'erreur ? 

Ces dernières heures, Le Progrès a notamment fait le point sur la situation de l'entraîneur lyonnais. Le quotidien estime qu'une élimination prématurée en Ligue des champions pourrait fragiliser sa position :
« Fonseca, qui bénéficie de conditions salariales de premier plan, conserve la confiance des dirigeants d’un club en difficulté financière, convaincus qu’il demeure l’homme clé du projet. Mais c’est à lui d’atteindre les objectifs fixés et, de fait, il est déjà sous pression avant cette manche retour contre le Sparta. Celle-ci deviendra forcément encore plus forte en cas d’élimination de la plus prestigieuse et lucrative des compétitions. Mais tant qu’il y a de la vie… » écrit le quotidien régional, mettant clairement Paulo Fonseca sous pression.

Lire aussi

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OLEncore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL
L'OL se passerait bien d'un nouvel échec sportif, qui aurait également des conséquences financières importantes. Si un départ de Paulo Fonseca semble encore peu probable, une élimination dès ce stade de la compétition fragiliserait inévitablement sa situation. Les Lyonnais devront donc répondre présents face au Sparta Prague. Au vu de la qualité de leur effectif, la qualification reste largement à leur portée sur le papier.
Articles Recommandés
Ferran Torres A Choisi Le Psg
PSG

Ferran Torres a choisi le PSG !

Akliouche lors du match PSG-Monaco
PSG

PSG : Akliouche arrive ce jeudi à Paris

Tv Beinsports Perd Brutalement La Liga
Liga

TV : Beinsports perd brutalement la Liga !

Rennes Va Faire Une Superbe Vente A 15me
Rennes

Rennes va faire une superbe vente à 15ME

Fil Info

06 août , 10:30
Ferran Torres a choisi le PSG !
06 août , 10:10
PSG : Akliouche arrive ce jeudi à Paris
06 août , 10:03
TV : Beinsports perd brutalement la Liga !
06 août , 9:30
Rennes va faire une superbe vente à 15ME
06 août , 9:00
ASSE : Le vrai patron sort du silence et relance le mercato
06 août , 8:40
PSG : Barcola arrache un accord, Al-Khelaifi s'en mêle
06 août , 8:00
L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom
06 août , 7:30
TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 août , 7:00
TV : PSG-Manchester United, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading