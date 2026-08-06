OL : Fonseca viré, la direction ne rigole plus

L'OL est tombé de haut face au Sparta Prague ce mardi lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Paulo Fonseca est déjà sous pression.

L' Olympique Lyonnais devra réaliser un gros match pour renverser le Sparta Prague dans quelques jours. Les Tchèques se présenteront au Groupama Stadium avec un but d'avance. Paulo Fonseca jouera déjà une partie de son avenir, lui dont les choix tactiques n'ont pas vraiment convaincu lors de cette première manche.

Le technicien portugais avait opté pour un système plutôt prudent, mais plusieurs de ses joueurs sont également apparus en manque de rythme et loin de leur meilleur niveau. Des changements sont donc attendus pour le match retour. Malgré tout, Paulo Fonseca reste convaincu que son équipe est capable d'inverser la tendance. Dans le cas contraire, la pression autour de lui pourrait rapidement monter d'un cran.

Paulo Fonseca, plus le droit à l'erreur ?

Ces dernières heures, Le Progrès a notamment fait le point sur la situation de l'entraîneur lyonnais. Le quotidien estime qu'une élimination prématurée en Ligue des champions pourrait fragiliser sa position :

« Fonseca, qui bénéficie de conditions salariales de premier plan, conserve la confiance des dirigeants d’un club en difficulté financière, convaincus qu’il demeure l’homme clé du projet. Mais c’est à lui d’atteindre les objectifs fixés et, de fait, il est déjà sous pression avant cette manche retour contre le Sparta. Celle-ci deviendra forcément encore plus forte en cas d’élimination de la plus prestigieuse et lucrative des compétitions. Mais tant qu’il y a de la vie… » écrit le quotidien régional, mettant clairement Paulo Fonseca sous pression.

L'OL se passerait bien d'un nouvel échec sportif, qui aurait également des conséquences financières importantes. Si un départ de Paulo Fonseca semble encore peu probable, une élimination dès ce stade de la compétition fragiliserait inévitablement sa situation. Les Lyonnais devront donc répondre présents face au Sparta Prague. Au vu de la qualité de leur effectif, la qualification reste largement à leur portée sur le papier.