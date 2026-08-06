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Rennes va faire une superbe vente à 15ME

Rennes06 août , 9:30
parClaude Dautel
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Le Stade Rennais a fait un gros mercato afin de donner à Franck Haise les moyens que ce dernier réclame. Mais, le club breton va aussi devoir vendre, et le prochain joueur à partir pourrait être Breel Embolo, auteur d'un bon Mondial, qui s'est mal fini, avec la Suisse.
Breel Embolo est revenu de la Coupe du Monde avec un bon bilan sportif, même si cela s'est mal terminé pour l'attaquant international suisse, expulsé lors du quart de finale contre l'Argentine. Même si depuis la FIFA a reconnu que le joueur rennais n'aurait pas dû voir rouge après sa simulation, le mal est fait et forcément Embolo est revenu un peu amer des États-Unis. Cependant, selon Ouest-France, le joueur du Stade Rennais pourrait rapidement retrouver le pays de Donald Trump puisque son départ du club breton pour la Major League Soccer est dans les tuyaux et semble en mesure de se concrétiser avant la fin du mercato dans le cadre d'un transfert assez juteux pour Rennes.

Embolo en MLS, c'est dans l'air

Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional qui couvre l'actualité du Stade Rennais, affirme que les dirigeants bretons ont été contactés par le club d'Atlanta pour Breel Embolo, et que les choses semblent avancer positivement dans ce dossier. Cependant, le Stade Rennais est gourmand concernant le joueur arrivé le 1ᵉʳ septembre 2025 en provenance de l'AS Monaco et qui la saison passée a marqué 10 buts toutes compétitions confondues. « Il a un bon de sortie lié également à une clause dans son contrat, et au moins 15 millions d’euros de transfert pourraient rentrer dans les caisses rennaises », précise notre confrère. Si Breel Embolo devait partir, il n'est pas encore acquis que le Stade Rennais recrutera un autre attaquant ayant le même profil que l'international suisse. A la fois parce que Rennes doit tout de même faire attention à sa masse salariale, mais aussi parce que Franck Haise n'en ressent pas le besoin.

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Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

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