Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola à Liverpool, on dépasse déjà les 100ME

PSG03 août , 16:30
parClaude Dautel
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L'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola s'est enfin concrétisé. Fabrizio Romano annonce que le club anglais a transmis une première offre à Paris, mais pas au niveau attendu par le PSG. Les négociations continuent.
Au moment où le Paris Saint-Germain s'apprête à finaliser les signatures de Maghnes Akliouche et Mika Godts, les dirigeants parisiens doivent simultanément négocier avec leurs homologues de Liverpool. Une semaine après avoir appris que l'ailier international français souhaitait un bon de sortie afin de rejoindre Liverpool, Fabrizio Romano révèle ce lundi que cette fois les négociations ont commencé. On est toutefois loin d'un accord, car même si les Reds ont déjà fait une première offre supérieure à 100 millions d'euros, le célèbre journaliste italien confirme que cette proposition ne répond pas aux exigences du PSG.

Paris a dit non à Liverpool

« Liverpool a fait une offre d’une valeur initiale supérieure à 100 millions d’euros, mais c’est encore loin des demandes du PSG. Cependant, les discussions sont en cours », précise Fabrizio Romano, qui ne confirme pas que le Paris Saint-Germain souhaiterait vendre Bradley Barcola pour 170 millions d'euros. Cependant, il semble désormais évident que les deux clubs finiront par s'entendre, Liverpool ayant de gros moyens financiers, tandis que de son côté l'ancien Lyonnais a lui donné son accord à Liverpool et prévenu les champions d'Europe qu'il souhaitait un transfert lors de ce mercato. Ce départ, qui surviendra à deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, permettra financièrement au club de la capitale de réaliser une énorme opération.
Selon les médias anglais, Andoni Iraola, qui a succédé à Arne Slot en juin dernier, fait le forcing auprès de ses dirigeants afin qu'ils finalisent au plus vite la signature de Bradley Barcola. L'entraîneur de Liverpool souhaite en effet pouvoir travailler le plus possible avec l'attaquant international avant la reprise de la Premier League dont le premier match aura lieu le vendredi 21 août prochain. Autrement dit, les choses devraient rapidement avancer, avec pourquoi pas un transfert officialisé avant la fin de la semaine.

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Pierre.V , attention , un club n'est jamais sur de vendre des joueurs moyens . par le passé nombre de contrats ont du être soldés ce qui a engendré des lignes comptables au débit.

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Bon ok pour le rapport 1 pour 7 pour vente/achat , mais concerne la masse salariale, surtout au coût qu'était moreira, 1 pour ... combien ???

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Mayulu et surtout dro j y crois pas ....

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mais pourquoi tu voudrais qu'on soit en PLS pour des titres individuels !! Toi qui traite tout le monde de footix, t'es au courant que le foot c'est un sport collectif ? On vous les laisse ses titres individuels, tant que nous on continue à soulever les trophées sans le mec qui marque plein de buts mais qui défend pas et qui gagne rien avec ses équipes :)

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