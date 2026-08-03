Didier Deschamps c'est son choix numéro 1

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France est désormais libre de signer où il le veut, mais il a décidé de prendre son temps. Il est vrai qu'entre sa carrière de joueur et d'entraîneur, DD n'a pas eu le temps de souffler. Certains ont même oublié quel joueur il a été été, mais pas Pierre Ménès.

Si Zinedine Zidane, qui lui a succédé à la tête de l'équipe de France a un palmarès colossal, que dire de Didier Deschamps, qui a tout gagné comme joueur et presque tout comme sélectionneur puisqu'il lui manque un Euro. Pourtant, certains rabaissent la carrière de joueur de celui qui s'est révélé sous le maillot du FC Nantes, et qui a gagné deux fois la Ligue des champions, d'abord avec l'OM et ensuite avec la Juventus. Si à cela vous ajoutez 103 sélections avec l'équipe de France, vous obtenez un palmarès plutôt extraordinaire pour un joueur rarement cité comme étant capable d'intégrer un Hall of Fame. Cependant, Pierre Ménès a tenu à rappeler combien Didier Deschamps était un joueur hors du commun.

Deschamps est inestimable

Sur sa chaîne YouTube, l'ancien membre du Canal Football Club, tresse des lauriers à Didier Deschamps, le joueur. « On est aujourd'hui dans un football qui glorifie le jeu collectif, et je pense qu’avoir un joueur comme Deschamps dans un collectif, c'est inestimable. Avoir un mec qui n’est absolument pas là pour briller, qui est là juste pour récupérer le ballon et le donner proprement à des joueurs plus talentueux que lui, je le redis c’est inestimable. Alors c'est sûr, individuellement, ça fait pas rêver. Tu retrouveras jamais Deschamps dans aucune équipe type de superstars de l'ancien temps. Mais, croyez-moi, que quand t'étais entraîneur, Deschamps c'était le premier mec que tu mettais dans ton équipe. Voilà, c'est toute la différence entre être utile et brillant », fait remarquer Pierre Ménès, au moment où Didier Deschamps va probablement avoir l'embarras du choix pour prendre un poste d'entraîneur ou de sélectionneur.