L'OM ne veut pas de Kebbal, il sait qui balance cette rumeur

Depuis quelques jours, la rumeur de la signature à l'OM de Ilan Kebbal est ressortie de nulle part. Il est vrai que le natif de Marseille a un profil parfait pour l'effectif de Bruno Genesio, mais cela n'est pas du tout programmé par le club phocéen.

La Minute OM éteint tout de suite le début d'enflammade. Au moment où le mercato de l'Olympique de Marseille est une morne plaine, alors même que la période estivale des transferts s'achève dans moins d'un mois, l'idée de voir llan Kebbal rejoindre l'OM commençait à prendre de l'ampleur . A 28 ans, l'ailier international algérien est entré dans les deux dernières années de son contrat au Paris Football Club, et pour l'instant il n'a pas prolongé avec le club de la capitale. On sait que le joueur parisien a des liens très particuliers avec la cité phocéenne, même s'il n'a jamais porté le maillot de l'OM. Cependant, l'idée de voir Ilan Kebbal s'engager à l'Olympique de Marseille prend subitement du plomb dans l'aile. Le compte spécialisééteint tout de suite le début d'enflammade.

Kebbal à l'OM, c'est une fausse rumeur

En effet, selon l'insider marseillais, il n'existe aucune négociation actuellement entre Grégory Lorenzi, Ilan Kebbal et les dirigeants du Paris Football Club. Tout cela ne serait en fait qu'un jeu d'agents. « Beaucoup d’agents se servent de l’OM pour faire parler de leurs joueurs… À ce jour, l’OM ne suit pas Ilan Kebbal. La priorité du club est d’alléger la masse salariale pour ensuite recruter », rappelle La Minute OM. Malgré plusieurs départs au sein de l'effectif, et non des moindres, on pense évidemment à Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, les finances ne sont pas encore suffisamment assainies et Stéphane Richard ne peut pas laisser son directeur sportif faire ce qu'il veut pour l'instant.

Autrement dit, et c'est devenu un vrai leitmotiv du côté de la Commanderie, avant de s'offrir un joueur, l'Olympique de Marseille va devoir encore en vendre. Ces dernières heures, on évoquait le départ imminent de Nayef Aguerd vers l'Arabie saoudite. Une opération qui ne fera pas gagner de l'argent à l'OM puisqu'il sera vendu un peu moins cher que son prix d'achat dans un an, mais qui va libérer de la masse salariale.