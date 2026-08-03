Le PSG annonce déjà la fin du dossier Godts

D’accord avec Mika Godts sur la base d’un contrat jusqu’en 2031, le Paris Saint-Germain doit maintenant s’entendre avec l’Ajax Amsterdam. Une simple formalité pour les dirigeants parisiens qui considèrent que le transfert de l’ailier belge est quasi bouclé.

Pendant que le Real Madrid tente de régler les problèmes dans l’entourage de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain avance bien dans les discussions pour son alternative Mika Godts (21 ans). Le double champion d’Europe a trouvé un accord avec l’ailier de l’Ajax Amsterdam qui espère s’engager avec les Parisiens pour cinq ans. Plus qu’un espoir, on peut parler d’une détermination chez l'international belge, dont l’agent Niels de Jonck a récemment mis la pression sur le club néerlandais.

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« Nous sommes d'accord avec la proposition du PSG, confirmait le représentant contacté par De Telegraaf la semaine dernière. Le PSG a clairement montré qu'il tenait absolument à recruter Mika. Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions. Je suis convaincu que les clubs parviendront à s'entendre sur le montant du transfert. » L’initiative du clan Mika Godts a évidemment plu au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’insider Djamel affirme que les dirigeants parisiens attendaient la même chose de la part de Yan Diomandé. Ce que le camp ivoirien n’a jamais entrepris.

L’Ajax Amsterdam se retrouve maintenant sous pression. Et même s’il affiche sa volonté de conserver Mika Godts, le directeur technique Jordi Cruijff a bien compris qu’un transfert de son ailier devenait inévitable. A l’inverse, la situation rend le Paris Saint-Germain très optimiste pour la suite des négociations. Au sein du club francilien, on considère que cette opération n’est plus « qu’une question de jours ». Les Parisiens pourraient définitivement convaincre l’Ajax Amsterdam avec une offre aux alentours de 60 millions d’euros.