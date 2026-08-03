Le PSG annonce déjà la fin du dossier Godts
Mika Godts

Le PSG annonce déjà la fin du dossier Godts

PSG03 août , 17:30
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
D’accord avec Mika Godts sur la base d’un contrat jusqu’en 2031, le Paris Saint-Germain doit maintenant s’entendre avec l’Ajax Amsterdam. Une simple formalité pour les dirigeants parisiens qui considèrent que le transfert de l’ailier belge est quasi bouclé.
Pendant que le Real Madrid tente de régler les problèmes dans l’entourage de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain avance bien dans les discussions pour son alternative Mika Godts (21 ans). Le double champion d’Europe a trouvé un accord avec l’ailier de l’Ajax Amsterdam qui espère s’engager avec les Parisiens pour cinq ans. Plus qu’un espoir, on peut parler d’une détermination chez l'international belge, dont l’agent Niels de Jonck a récemment mis la pression sur le club néerlandais.

Lire aussi

Diomande au Real, le transfert en grand dangerDiomande au Real, le transfert en grand danger
« Nous sommes d'accord avec la proposition du PSG, confirmait le représentant contacté par De Telegraaf la semaine dernière. Le PSG a clairement montré qu'il tenait absolument à recruter Mika. Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions. Je suis convaincu que les clubs parviendront à s'entendre sur le montant du transfert. » L’initiative du clan Mika Godts a évidemment plu au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’insider Djamel affirme que les dirigeants parisiens attendaient la même chose de la part de Yan Diomandé. Ce que le camp ivoirien n’a jamais entrepris.
L’Ajax Amsterdam se retrouve maintenant sous pression. Et même s’il affiche sa volonté de conserver Mika Godts, le directeur technique Jordi Cruijff a bien compris qu’un transfert de son ailier devenait inévitable. A l’inverse, la situation rend le Paris Saint-Germain très optimiste pour la suite des négociations. Au sein du club francilien, on considère que cette opération n’est plus « qu’une question de jours ». Les Parisiens pourraient définitivement convaincre l’Ajax Amsterdam avec une offre aux alentours de 60 millions d’euros.
Articles Recommandés
Psg Ferran Torres Attendu Cette Semaine Tout Saccelere
PSG

PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère

Lol Confirme Son Interet Pour International Bien Connu En Ligue 1
OL

L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1

Le Dossier Diomande Tourne A La Catastrophe Le Psg Savait Tout
Mercato

Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout

Lago
OM

OM : Le coup de cœur de Genesio affole le mercato

Fil Info

03 août , 19:30
PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère
03 août , 19:00
L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1
03 août , 18:30
Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout
03 août , 18:00
OM : Le coup de cœur de Genesio affole le mercato
03 août , 17:10
OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour le choc contre Prague
03 août , 17:00
Didier Deschamps c'est son choix numéro 1
03 août , 16:30
PSG : Barcola à Liverpool, on dépasse déjà les 100ME
03 août , 16:00
L'OM ne veut pas de Kebbal, il sait qui balance cette rumeur
03 août , 15:40
Pochettino prolonge avec les Etats-Unis jusqu'en 2030

Derniers commentaires

Mika Godts à Liverpool, le PSG n'en revient pas

Ouais Bouaddi carrément mais Lille se touche ! On verra pr combien il ira à City

OL : Les 30 millions d'Afonso Moreira ont disparu

Pierre.V , attention , un club n'est jamais sur de vendre des joueurs moyens . par le passé nombre de contrats ont du être soldés ce qui a engendré des lignes comptables au débit.

OL : Les 30 millions d'Afonso Moreira ont disparu

Bon ok pour le rapport 1 pour 7 pour vente/achat , mais concerne la masse salariale, surtout au coût qu'était moreira, 1 pour ... combien ???

Le PSG annonce déjà la fin du dossier Godts

Mayulu et surtout dro j y crois pas ....

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mais pourquoi tu voudrais qu'on soit en PLS pour des titres individuels !! Toi qui traite tout le monde de footix, t'es au courant que le foot c'est un sport collectif ? On vous les laisse ses titres individuels, tant que nous on continue à soulever les trophées sans le mec qui marque plein de buts mais qui défend pas et qui gagne rien avec ses équipes :)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading