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Kylian Mbappé

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Kylian Mbappé03 août , 15:30
parEric Bethsy
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Contrairement à l’année dernière, lorsque le Parisien Ousmane Dembélé a récolté la grande majorité des votes, l’édition 2026 du Ballon d’Or devrait être plus serrée. Un scénario qui pourrait profiter à Kylian Mbappé.
Sans savoir qui sera élu, on peut déjà affirmer que le lauréat du Ballon d’Or ne fera pas l’unanimité. Aucun prétendant ne s’est vraiment détaché tout au long de la saison. Ce lundi, le journal L’Equipe a choisi de souligner la candidature de l’ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia en Une. Mais l’international géorgien risque de payer l’absence de sa sélection au Mondial 2026. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Walid Acherchour annonce un autre vainqueur.
Pour le spécialiste, les performances individuelles du Français Kylian Mbappé pourraient bien lui permettre de chiper la récompense malgré son palmarès collectif vierge la saison dernière. « Tu veux mon prono ? Je pense que Kylian Mbappé va l'avoir, je te le dis, a prédit l’observateur sur sa chaîne YouTube. Plus ça avance, plus je pense qu'il va l'avoir. Je pense que la force des 10 buts en Coupe du monde, d'être le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, d'être Pichichi dans toutes les compétitions, l'individualité… Il y a un monde où Kylian Mbappé l'a. »

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« Ceux qui pensent qu'il ne peut pas l'avoir, je vous le dis sincèrement, vous vous trompez, a insisté Walid Acherchour. Moi je pense qu'il y a un monde où il va l'avoir. Je pense que ce sera Mbappé ou Yamal. Moi je le donnerais à Kvaratskhelia, mais si Mbappé l'a, je ne serai pas malheureux ni un hater. Il lui manque un titre mais il a quand même impacté individuellement chacune de ses équipes. Même si ça a été compliqué au Real Madrid et en Coupe du monde, il a quand même mis des buts. » L'argument vaut aussi pour Harry Kane et Erling Haaland, tandis que Rodri, Ousmane Dembélé ou encore Fabian Ruiz ont aussi des arguments en leur faveur.
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C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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Un peu comme toi en fait ?

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