Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Contrairement à l’année dernière, lorsque le Parisien Ousmane Dembélé a récolté la grande majorité des votes, l’édition 2026 du Ballon d’Or devrait être plus serrée. Un scénario qui pourrait profiter à Kylian Mbappé.

Sans savoir qui sera élu, on peut déjà affirmer que le lauréat du Ballon d’Or ne fera pas l’unanimité. Aucun prétendant ne s’est vraiment détaché tout au long de la saison. Ce lundi, le journal L’Equipe a choisi de souligner la candidature de l’ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia en Une. Mais l’international géorgien risque de payer l’absence de sa sélection au Mondial 2026. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Walid Acherchour annonce un autre vainqueur.

Tu veux mon prono ? Je pense que Kylian Mbappé va l'avoir, je te le dis, a prédit l’observateur sur sa chaîne YouTube. Plus ça avance, plus je pense qu'il va l'avoir. Je pense que la force des 10 buts en Coupe du monde, d'être le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, d'être Pichichi dans toutes les compétitions, l'individualité… Il y a un monde où Kylian Mbappé l'a. » Pour le spécialiste, les performances individuelles du Français Kylian Mbappé pourraient bien lui permettre de chiper la récompense malgré son palmarès collectif vierge la saison dernière. «, a prédit l’observateur sur sa chaîne YouTube.

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