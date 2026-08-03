L1 : Labrune et la LFP font un énorme flop
Vincent Labrune - président de la Ligue de Football Professionnel

L1 : Labrune et la LFP font un énorme flop

Ligue 103 août , 14:30
parQuentin Mallet
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Ouvert à l'été 2025 pour développer la notoriété de la Ligue 1 en Amérique du Nord, le bureau de la LFP installé à Mexico ferme déjà ses portes. Malgré plusieurs initiatives marketing, l'instance du football français a décidé de réorienter sa stratégie vers l'Afrique.
Dans le but d'améliorer l'influence de la Ligue 1 à l'international, la Ligue de football professionnel avait inauguré une représentation à Mexico il y a un an. L'objectif était de renforcer les liens entre le football français et le marché mexicain, considéré comme l'un des plus importants pour les droits audiovisuels des championnats européens. Pour limiter les coûts, la LFP avait alors opté pour une petite structure, avec un seul correspondant, révèle L'Equipe, et un budget limité à 100 000 euros.
Une partie de cette enveloppe a notamment servi à organiser le « Trophy Tour », une tournée permettant de présenter le trophée de Ligue 1 dans plusieurs lieux emblématiques de Mexico. Dommage pour Vincent Labrune, cette opération n'a pas du tout fonctionné et la LFP quitte déjà le marché mexicain, lui qui est bien pris par la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga, qui ont tous des atouts à faire valoir sur place contrairement à la France.

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L'Afrique devient la nouvelle priorité de la LFP

Le football français souffre en effet d'un manque de visibilité sur place. Hormis André-Pierre Gignac, devenu une grande légende des Tigres (444 matchs, 222 buts), peu de joueurs français ont marqué durablement le championnat mexicain. A l'inverse, certains anciens internationaux mexicains, comme Rafael Márquez à Monaco ou Guillermo Ochoa à Ajaccio, ont laissé un souvenir positif en Ligue 1, sans toutefois suffire à créer un véritable engouement autour du championnat français.
La LFP estime désormais que son potentiel de développement est bien plus important sur le continent africain, où se concentre une grande partie de son audience internationale. Une première antenne ouvrira prochainement au Sénégal, avant une possible expansion dans un autre pays africain afin de renforcer la présence de la Ligue 1 auprès de ses supporters.
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Derniers commentaires

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nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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Un peu comme toi en fait ?

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