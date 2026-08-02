Ferran Torres

Ferran Torres au PSG, le Barça refuse

PSG02 août , 22:00
parAlexis Rose
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Pisté par le Paris Saint-Germain, qui n’a toujours pas fait d’offre de transfert au FC Barcelone, Ferran Torres va devoir clarifier sa position à propos de son avenir.
Cet été, Ferran Torres est entré dans une nouvelle dimension. En marquant l’unique but de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine le 19 juillet dernier, l’attaquant de Barcelone a offert une deuxième étoile à l’Espagne. C’est donc avec un nouveau statut de champion du monde et de héros national que l'attaquant de 26 ans va aborder la nouvelle saison. Mais sous le maillot de quel club ? Probablement celui du Barça, même si le PSG aimerait bien le recruter durant ce mercato estival. Resté évasif sur son avenir, Ferran Torres fait l’objet de nombreuses spéculations et semble encore dans le doute par rapport à son futur.

Le PSG n’a pas fait d’offre au Barça pour Torres

Il faut dire que l’intérêt du PSG, et de son entraîneur Luis Enrique, qui l’a déjà eu sous ses ordres en sélection, doit faire réfléchir Torres, sachant que Paris reste le meilleur club d’Europe. Si certains médias ont évoqué un accord imminent entre le PSG et Ferran, le journal AS précise que le Barça n’a reçu aucune offre pour son attaquant espagnol, qui « n'a pas non plus fait part au club de son intention d'étudier des propositions ou de partir ». D’après les informations de Sky, le club parisien pourrait bientôt dégainer une proposition pour Ferran afin de tenter de convaincre Barcelone. Mais sachant que le champion du monde n’est pas à vendre, le club blaugrana ne laissera pas partir son cadre à bas prix, malgré le fait qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat.

Barcelone veut prolonger son champion du monde

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Du côté du Camp Nou, l'optimisme est clairement de mise dans ce dossier. Pour Joan Laporta, « le plan consiste à s'entretenir avec le joueur en septembre pour prolonger son contrat à des conditions financières très proches des actuelles ». Considéré comme un élément clé du projet d’Hansi Flick, qui apprécie sa capacité à jouer sur tous les postes offensifs, Ferran Torres va devoir prendre une décision à son retour de vacances. Histoire de savoir si le Barça va pouvoir compter sur lui la saison prochaine ou si le PSG va devoir sortir le chéquier pour tenter de le recruter avant la fin de l'été.
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Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?

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