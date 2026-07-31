PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

PSG31 juil. , 15:00
parClaude Dautel
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Le mercato du Paris Saint-Germain débute enfin dans le sens des renforts. En effet, les champions d'Europe ont désormais un accord total avec l'AS Monaco et Maghnes Akliouche est désormais attendu dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son contrat.
Le PSG n'avait jamais caché son intention de recruter l'ailier international français de l'AS Monaco, mais pendant longtemps les négociations ont buté sur le prix de l'opération. Mais ces dernières 72 heures, mis sous pression par Luis Enrique qui a vu partir Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, Luis Campos a accéléré les discussions et a finalement abouti à un accord total avec les dirigeants du club de la Principauté. Pour obtenir ce feu vert de l'AS Monaco, le patron du recrutement parisien a accepté le prix réclamé, à savoir 50 millions d'euros. Le PSG et l'ASM ont donc bouclé le dossier ces dernières heures et plusieurs médias, dont RMC et L'Equipe, confirment que désormais Maghnes Akliouche est en route vers Paris.

Akliouche a déjà le stylo dans la main

Sélectionné avec l'équipe de France pour le Mondial 2026, Maghnes Akliouche doit encore passer sa visite médicale, avant de signer le contrat de cinq ans qui l'attend au Paris Saint-Germain. Mais les agents de l'attaquant de 24 ans ayant déjà négocié les termes de son contrat, les choses vont désormais s'accélérer. Pour le PSG, il s'agit d'une belle opération, Luis Enrique étant vraiment fan du joueur monégasque. Reste que la signature de Maghnes Akliouche chez les champions d'Europe en titre pourrait accélérer le départ de Bradley Barcola vers Liverpool.
Cependant, du côté des dirigeants parisiens, on a déjà décidé que si l'ancien Lyonnais partait, un nouvel ailier arriverait sans traîner pour le remplacer. Maghnes Akliouche n'est pas arrivé pour succéder à Bradley Barcola, mais Paris a tout de même attendu que la signature du joueur monégasque soit bouclée pour aborder sereinement la suite du mercato offensif. A un mois de la fin du marché estival des transferts, Luis Enrique sait que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos répondront à ses exigences.

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Derniers commentaires

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Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

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On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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