PSG : 30ME pour Beraldo, Paris préfère en rire

Devenu le couteau suisse de Luis Enrique, Lucas Beraldo est désormais un joueur qui compte au PSG. Mais Paris le sait, des clubs européens s'intéressent au jeune Brésilien.

En marquant avec un sang-froid ahurissant le dernier tir au but du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Lucas Beraldo a mis un terme aux dernières critiques de la part de certains supporters du PSG. Il est vrai que la saison passée, le joueur de 22 ans avait fait fermer des bouches suite à la décision de Luis Enrique de le faire passer d'un rôle de pur défenseur à celui de milieu de terrain. Le choix de l'entraîneur espagnol a été gagnant, Beraldo faisant preuve de qualités incroyables à ce poste, notamment lors des rencontres majeures européennes. A Paris, où le Brésilien a encore deux ans de contrat, on souhaite prolonger celui qui l'an dernier avait demandé un bon de sortie après le Mondial des Clubs , lassé de ne pas être titulaire.

Paris refuse l'offre de Newcastle

Le Paris Saint-Germain aurait reçu une première offre de 30 ME de Newcastle pour Beraldo. Selon certaines informations, les dirigeants parisiens auraient immédiatement repoussé cette proposition (...) Le club anglais réfléchirait désormais à revenir avec une offre supérieure, mais à ce stade, Paris ne serait plus vendeur », affirme l'insider PSGinside-actus, qui en mars dernier avait été le premier à évoquer la venue de Mika Godts au PSG. Il y a quelques jours, on apprenait l'intérêt de Galatasaray pour Lucas Beraldo , mais ce dimanche, on apprend qu'un club de Premier League a débarqué à Paris pour essayer de convaincre Luis Campos de laisser partir le défenseur brésilien. «», affirme l'insider PSGinside-actus, qui en mars dernier avait été le premier à évoquer la venue de Mika Godts au PSG.