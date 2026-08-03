Aït Boudlal

Coup dur pour Rennes, son crack veut partir

Rennes03 août , 15:00
parEric Bethsy
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Installé dans le onze la saison dernière, Abdelhamid Aït Boudlal fait forte impression au Stade Rennais. La direction souhaite prolonger son contrat qui expire en 2028. Mais le défenseur central marocain, opposé à un réengagement, pense plutôt à un départ dès cet été.
Nouvelle recrue en approche pour le Stade Rennais. Après de longues semaines de discussions avec Toulouse, le club breton s’apprête à accueillir Charlie Cresswell dans le cadre d’un prêt payant (2,5 M€) avec une option d’achat obligatoire à 22,5 M€, plus 3 M€ en bonus. Un tel investissement suppose que les dirigeants considèrent l’Anglais comme l’un des piliers de leur future charnière centrale. Reste à connaître l’identité de son binôme. Dans l’esprit de Franck Haise, il pourrait s’agir d’Abdelhamid Aït Boudlal.

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Sauf que l’entraîneur des Rouge et Noir n’est pas certain de compter le Marocain dans ses rangs d’ici la fin du mercato. En juin dernier, le directeur sportif Loïc Désiré avait pourtant annoncé sa volonté de prolonger son jeune talent sous contrat jusqu’en 2028, ainsi que l’attaquant Estéban Lepaul : « On a commencé à discuter pour Estéban, avait confié le dirigeant à L’Equipe. Pour Abdelhamid, on attendait la fin de saison car il est parti en sélection assez rapidement après le dernier match. Mais oui, ce sont deux joueurs qu'on souhaite prolonger. » Mais les semaines ont passé et l’international Espoirs marocain n’a toujours rien signé.
La raison est simple, Abdelhamid Aït Boudlal refuse d’étendre son bail avec à Rennes. L’insider Jonathan laisse même entendre que le défenseur formé à l'Académie Mohammed VI ne serait pas contre un départ dès cet été. L’ancien Amiénois dispose pourtant d’un temps de jeu important et d’un avenir prometteur en Bretagne. Sa progression est d’ailleurs reconnue puisque son nom figure parmi les 100 nommés pour le Golden Boy 2026. Cette exposition l’a sûrement placé dans le viseur de clubs européens comme le Borussia Dortmund, annoncé sur sa piste depuis plusieurs mois.
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nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

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J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

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Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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Un peu comme toi en fait ?

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