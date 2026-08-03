OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour le choc contre Prague

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mais pourquoi tu voudrais qu'on soit en PLS pour des titres individuels !! Toi qui traite tout le monde de footix, t'es au courant que le foot c'est un sport collectif ? On vous les laisse ses titres individuels, tant que nous on continue à soulever les trophées sans le mec qui marque plein de buts mais qui défend pas et qui gagne rien avec ses équipes :)