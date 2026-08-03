OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour le choc contre Prague

Ouais Bouaddi carrément mais Lille se touche ! On verra pr combien il ira à City
Pierre.V , attention , un club n'est jamais sur de vendre des joueurs moyens . par le passé nombre de contrats ont du être soldés ce qui a engendré des lignes comptables au débit.
Bon ok pour le rapport 1 pour 7 pour vente/achat , mais concerne la masse salariale, surtout au coût qu'était moreira, 1 pour ... combien ???
Mayulu et surtout dro j y crois pas ....
Mais pourquoi tu voudrais qu'on soit en PLS pour des titres individuels !! Toi qui traite tout le monde de footix, t'es au courant que le foot c'est un sport collectif ? On vous les laisse ses titres individuels, tant que nous on continue à soulever les trophées sans le mec qui marque plein de buts mais qui défend pas et qui gagne rien avec ses équipes :)
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🦁 Le premier groupe de la saison pour le déplacement à Prague, ce mardi à 20h ! 👊🔴🔵 #SpartaOL