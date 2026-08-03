OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour le choc contre Prague

OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour le choc contre Prague

OL03 août , 17:10
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a dévoilé son groupe retenu pour le match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague, mardi soir. Un groupe sans surprise par rapport aux annonces de ces derniers jours.
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Mayulu et surtout dro j y crois pas ....

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Mais pourquoi tu voudrais qu'on soit en PLS pour des titres individuels !! Toi qui traite tout le monde de footix, t'es au courant que le foot c'est un sport collectif ? On vous les laisse ses titres individuels, tant que nous on continue à soulever les trophées sans le mec qui marque plein de buts mais qui défend pas et qui gagne rien avec ses équipes :)

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