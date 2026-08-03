Ferran Torres met un vent à De Zerbi, le PSG se marre

nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon
J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité
Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon
comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv
Un peu comme toi en fait ?
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🆕✅ Ferran Torres est bien ouvert à un transfert au PSG, comme indiqué par Marca et plusieurs autres médias ! 🤝 Le joueur a donné le feu vert à ses agents pour avancer sur l'offre du Paris Saint-Germain. 👋 Le départ de Ferran Torres du Barça semble être proche, car le PSG