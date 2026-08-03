Ferran Torres

Ferran Torres met un vent à De Zerbi, le PSG se marre

PSG03 août , 14:00
parQuentin Mallet
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Cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour le poste d'attaquant de pointe, Ferran Torres était également dans le viseur de Tottenham. Mais le héros de la finale de la dernière Coupe du monde a mis un vent à Roberto De Zerbi.
Après avoir remporté deux Ligue des champions consécutives, le Paris Saint-Germain n'a pas moins d'ambition, bien au contraire. Luis Enrique veut maintenir une exigence forte et cela passe indéniablement par le renforcement de son effectif. Afin de remplacer Gonçalo Ramos, vendu à l'AC Milan, la direction parisienne s'est lancée à l'assaut de Ferran Torres.
Le FC Barcelone n'est pas très chaud à l'idée de s'en séparer, mais aux dernières nouvelles, l'unique buteur de la finale de la dernière Coupe du monde a fait part de son intention de signer à Paris. Une volonté qui vient mettre un coup d'arrêt aux prétendants, dont Roberto De Zerbi et Tottenham.

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Ferran Torres recale Tottenham et privilégie le PSG

Car selon les informations de TEAMtalk, Ferran Torres a fait l'objet de nouveaux contacts de la part de Tottenham. Le club entrainé par Roberto De Zerbi a maintenu les discussions avec les représentants de l'international espagnol et leur a fait savoir qu'il serait plus qu'heureux de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Toutefois, le média britannique est formel : la préférence du joueur est purement et simplement une signature au Paris Saint-Germain cet été. Son objectif personnel est logiquement de maintenir un niveau d'exigence très élevé pour aller chercher plus de trophées encore.
Et quoi de mieux qu'un club qui a la scène nationale dans sa poche et a remporté les deux dernières Ligue des champions ? En attendant, le PSG progresse significativement dans les discussions avec le Barça pour le recrutement de Ferran Torres, apprend-on, alors que des sources indiquent que le champion du monde est de plus en plus convaincu que son futur club n'est autre que le champion d'Europe en titre.
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Derniers commentaires

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nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

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Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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Un peu comme toi en fait ?

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