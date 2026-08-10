Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola à Arsenal, une dinguerie se prépare

PSG10 août , 8:40
parClaude Dautel
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Dans l'ombre de Liverpool, Arsenal pourrait frapper un énorme coup en recrutant Bradley Barcola. Et justement en Angleterre, la rumeur enfle d'un revirement dans ce dossier concernant l'attaquant du PSG.
Champion d'Angleterre en titre, Arsenal ne se refuse plus rien dans ce mercato. Et au moment où les négociations sont à l'arrêt entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, Fabrizio Romano affirmant même que les Reds n'ont finalement envoyé aucune offre au PSG, les Gunners pourraient prendre leur concurrent anglais de vitesse. Invité du podcast TalkSport, Perry Groves, ancien joueur d'Arsenal, a affirmé avoir des sources qui lui répètent que Bradley Barcola veut habiter à Londres et qu'il est très probable que les Gunners soient derrière tout cela. Même si avec malice, l'un des journalistes a rappelé que David Beckham habitait à Londres à une période de sa carrière quand il était à Manchester United, les propos de Perry Groves ont forcément remis de l'huile sur le feu.

Arsenal attend Liverpool au tournant pour Barcola

Face à des dirigeants de Liverpool qui refusent de payer plus de 110 millions d'euros pour Bradley Barcola et s'enferment dans cette position brutale, leurs homologues d'Arsenal sont eux plus enclins à négocier comme ils l'ont fait avec Newcastle pour obtenir la signature de Guimaraes. Avec les revenus générés par le titre de champion d'Angleterre mais également de finaliste de la Ligue des champions, Mikel Arteta sait que ses patrons sont prêts à faire de gros efforts cet été, et pourquoi pas faire venir Bradley Barcola. C'est d'ailleurs ce que confirme Sébastien Vidal, spécialiste français du football anglais, ce lundi. « Arsenal réactive la piste Barcola. Intérêt de longue date pour les Gunners, comme évoqué il y a quelques semaines. Le club est conscient que le français privilégie Liverpool en cas de départ mais se place au cas où le deal ne se ferait pas », précise notre confrère.
Du côté de l'Emirates Stadium, on est persuadé que Liverpool peut s'enliser dans sa position très ferme avec le PSG dans le dossier Barcola, et qu'à un moment, les champions d'Europe, qui se renforcent aussi offensivement, seront à l'écoute des Gunners. Si en plus, l'ancien Lyonnais a le souhait d'habiter à Londres plutôt que dans le Nord de l'Angleterre, alors Nasser Al-Khelaifi ne dira pas non à Arsenal. A trois semaines de la fin du mercato, tout n'est plus si simple pour l'international français, lequel avait donné son accord aux dirigeants de Liverpool, mais dont l'entourage aurait récemment contacté les Gunners.

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Derniers commentaires

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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