PSG : Première offre officielle pour Barcola, elle est choquante

Liverpool a adressé ce vendredi une première offre officielle pour Bradley Barcola et c'est peu dire qu'elle est loin des attentes du PSG. Les négociations s'annoncent âpres entre les deux clubs.
Luis Enrique apprécie énormément Bradley Barcola, et si l'entraîneur du Paris Saint-Germain a accepté de laisser partir son attaquant international, il sait que cela va permettre au club de la capitale de faire signer plusieurs joueurs. Car au petit jeu de l'offre et de la demande, les champions d'Europe sont en force dans ce dossier, l'ancien Lyonnais ayant encore deux ans de contrat. Pour laisser partir Barcola à Liverpool, puisque tel est le souhait du joueur, le PSG a fixé un prix qui dépasse les 160 millions d'euros
. Cela laisse un peu de place aux discussions, notamment sur la part des bonus possibles dans un transfert. Sauf que L'Equipe
et plusieurs médias anglais annoncent que ce vendredi les dirigeants de Liverpool ont fait une offre de 115 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant de 23 ans.
115ME pour Barcola, Liverpool se moque du PSG
Loïc Tanzi, journaliste du quotidien sportif, l'annonce d'ores et déjà, Nasser Al-Khelaifi va poliment mais fermement refuser cette offre de 115 millions d'euros, tellement éloignée de ce que réclame le Paris Saint-Germain qu'elle ressemble à de la provocation. Du côté de Liverpool, on sait que NAK va renvoyer les Reds à leurs études
, mais au moins le club de Premier League a balisé le terrain et fait passer le message que jamais Bradley Barcola ne sera vendu pour plus de 150 millions d'euros. Pour se permettre cela, le club de la Mersey a un énorme atout, c'est que l'ailier parisien ne veut aller qu'à Liverpool et qu'aucun club ne pourra surenchérir, notamment Arsenal et le Bayern Munich qui ont pourtant un oeil attentif à la situation de Bradley Barcola.
Après ce premier refus, une deuxième offre devrait rapidement arriver, L'Equipe
confirmant que Nasser Al-Khelaifi était désormais en contact avec ses homologues anglais, même si c'est toujours Luis Campos qui est à la maneuvre. Il ne fait presque aucun doute qu'un accord sera trouvé, reste à savoir sur quel montant les deux clubs vont finir par s'entendre. Par prudence, les Reds ont toutefois d'autres options au mercato
, même si ce ne sont que des plans B.