OL : Surprise, un joueur du Milan AC débarque en prêt

En quête de jolis coups sur ce marché des transferts estival, l’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir un nouveau renfort, puisque Zachary Athekame va débarquer en provenance du Milan AC.

« L'Olympique Lyonnais, qui doit gérer des finances délicates et donc miser sur des renforts à moindres coûts, va récupérer un latéral droit. Le Suisse arrive de l'AC Milan et sera prêté un an, sans option d'achat ». Un recrutement à bas prix, avec seulement le salaire à prendre en charge, qui va permettre de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca à court terme, mais pas vraiment à un poste attendu. C’est un transfert que personne n’avait vu venir du côté du club rhodanien. Mais dans la discrétion la plus totale, Matthieu Louis-Jean et ses équipes ont finalisé l’arrivée de Zachary Athekame. En effet, selon les informations de RMC Sport , l’ OL va se faire prêter le joueur 21 ans :. Un recrutement à bas prix, avec seulement le salaire à prendre en charge, qui va permettre de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca à court terme, mais pas vraiment à un poste attendu.

Athekame prêté sans option d’achat à l’OL

Sachant que Lyon est déjà bien fourni au poste de latéral droit, vu qu’Ainsley Maitland-Niles et que le jeune Steeve Kango sont déjà en place, la venue du défenseur suisse peut paraître étonnante, surtout dans le cadre d’un prêt sec. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle arrivée représente quand même un joli coup pour les Gones, sachant qu’Athekame dispose d’un profil très intéressant.

Formé au Neuchâtel Xamax et passé par les Young Boys de Berne, le Suisse a rejoint le Milan AC en 2025 dans le cadre d’un transfert de 10 ME. Pisté à l’époque par un club français, le joueur de 21 ans va donc découvrir la Ligue 1 cette saison avec la ferme intention de passer un cap pour revenir après au Milan AC avec les arguments pour devenir titulaire. Pour l'OL, l'arrivée de Athekame représente le septième renfort de l'été, mais pas le dernier sachant que Lyon cherche encore à recruter plusieurs joueurs tout en négociant les départs de certains cadres, histoire de rentrer dans les clous de la DNCG.