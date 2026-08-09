Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pris en grippe par de nombreux supporters à travers la France, même si cela s’est calmé depuis qu’il n’est plus à l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes en a un peu marre de traîner une mauvaise réputation…

À 35 ans, Anthony Lopes va revêtir le troisième maillot de sa carrière en L1. Après avoir porté très longtemps la tunique de l’OL entre 2012 et 2025, le gardien portugais s’était bien relancé au FC Nantes la saison dernière. Malgré la descente des Canaris, le portier avait réalisé de belles performances qui lui ont permis de retrouver un nouveau club dans l’Elite du football français. Puisqu’à partir de la fin du mois d’août, c’est dans la cage d’Angers que Lopes poursuivra sa carrière en Ligue 1

Au SCO, il aura la lourde tâche de succéder à Hervé Koffi. Mais à Raymond-Kopa, il retrouvera aussi le public angevin qui l’avait copieusement sifflé après un contact rugueux avec Romain Thomas il y a quelques années. S’il va tout faire pour mettre son nouveau public dans sa poche, le gardien aux 427 matchs en L1 sait de toute façon qu’il sera encore mal accueilli dans de nombreux stades de France cette saison. Une habitude qui commence à peser pour Lopes.

« Je suis pris en grippe dans tous les stades de France »

« Je suis pris en grippe dans tous les stades de France, ça ne me pose aucun problème. Désormais, je suis à Angers, je vais me battre pour le club, pour ses couleurs. De toute façon, vous aurez bien le temps de voir l'accueil qui me sera réservé quand on jouera à l'extérieur. Je ne triche pas. Je suis un compétiteur. Je ferai toujours le maximum de ce que je peux faire au quotidien, que ce soit pendant les matchs, aux entraînements ou dans ma vie personnelle. À partir du moment où le public, le supporter, voit que le joueur ne triche pas, il ne peut qu'être derrière lui. Je connais aussi les tribunes, je sais ce qu'on peut ressentir en tant que supporter. À moi d'être performant aussi, ce sera plus facile », a balancé, dans les colonnes de , a balancé, dans les colonnes de L’Equipe , Lopes, qui mettra toute son expérience au service du SCO pour tenter d’obtenir le maintien.