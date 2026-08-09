Arda Güler au PSG, le transfert surprise de l'été

Le PSG veut frapper fort en ce mois d'août sur le marché des transferts. Arda Güler est un profil qui plaît beaucoup à la direction du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche cet été sur le mercato . Les champions d'Europe doivent notamment boucler plusieurs renforts dans leur secteur offensif, après les départs récents de Lee Kang-In et de Gonçalo Ramos et ceux potentiels de Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Mika Godts et Ferran Torres sont notamment annoncés tout proches d'une signature prochaine au PSG. Mais les pensionnaires du Parc des Princes auraient également une autre idée XXL en tête pour renforcer leur effectif. Et ce profil évolue actuellement du côté du Real Madrid...

Arda Güler au PSG, une offre part

Selon les dernières informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain travaille en effet actuellement au recrutement d'Arda Güler. Le club de la capitale aurait même transmis une offre de 115 millions d'euros au Real Madrid pour boucler l'arrivée du Turc. Les Madrilènes pèseraient désormais le pour et le contre avec beaucoup d'attention, alors que Güler avait été recruté pour près de 20 millions d'euros il y a quelques années.

Le Real Madrid compte sur le prodige turc, mais ne pourra pas lui garantir une place de titulaire indiscutable au vu de la concurrence qui régnera la saison prochaine dans l'équipe de José Mourinho. À Paris, le natif d'Altındağ serait également confronté à une forte concurrence. Mais Luis Enrique a déjà prouvé au PSG qu'il aimait faire jouer les jeunes joueurs et les accompagner dans leur développement.

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Les prochaines heures nous en diront plus sur ce dossier surprise du mercato. Que ce soit du côté du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain, le mercato estival est encore très loin d'être terminé et pourrait réserver quelques gros mouvements avant sa fermeture.