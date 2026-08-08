Bruno Guimaraes signe à Arsenal pour 90 ME (officiel)

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???