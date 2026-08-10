OM : Paixao provoque une réunion urgente à Marseille

Vrai meneur de l'attaque marseillaise dimanche contre Bilbao, Paixao est clairement en passe de devenir le joueur décisif de l'OM. Bruno Genesio veut le garder, mais ses dirigeants n'accorderont aucun passe-droit et sont prêts à le vendre.

Un an après sa signature à l'Olympique de Marseille pour un montant record (35ME), Paixao est désormais la tête de gondole de l'attaque phocéenne, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang étant partis. Et c'est peu dire que l'attaquant brésilien se régale de cette situation, comme les supporters ont pu le constater dimanche au Vélodrome face à Bilbao . S'il dispute toute la saison de Ligue 1 et d'Europa Ligue à ce niveau, Paixao peut frapper fort, mais nous sommes en 2026 et la situation n'est pas du tout la même du côté du Vieux Port. Car, comme d'autres avant lui, le joueur de 26 ans peut quitter Marseille avant le 1er septembre. De quoi irriter Bruno Genesio, qui sait ce qu'il risque de se passer.

Genesio ne sait pas tout

Tous les bons joueurs, je veux les conserver, aucun entraîneur ne veut perdre ses meilleurs éléments. Après, je ne suis pas au courant de tout sur ce mercato, il y a des critères qui ne me concernent pas », a reconnu Bruno Genesio. Car La Provence le redit encore une fois, même s'il apparaît très fort et presque indispensable à l'Olympique de Marseille, Paixao sera vendu si une belle offre arrive sur le bureau du président de l'OM. « Dans un monde olympien toujours si compliqué, voir le Brésilien dans l’effectif le 1er septembre, après le mercato, est loin d’être garanti », précise le quotidien régional. Ne voulant pas non plus mettre la pression sur Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, l'entraîneur marseillais a tout de même voulu faire comprendre aux supporters qu'il n'avait pas le dernier mot concernant Paixao. «», a reconnu Bruno Genesio. Carle redit encore une fois, même s'il apparaît très fort et presque indispensable à l'Olympique de Marseille, Paixao sera vendu si une belle offre arrive sur le bureau du président de l'OM. «», précise le quotidien régional.

Tout cela intervient au moment où les rumeurs envoient Paixao à Leeds, mais encore plus ces dernières heures du côté de Fenerbahçe où il pourrait retrouver Mason Greenwood. Selon des médias turcs, les dirigeants du club turc auraient même une réunion programmée d'urgence avec leurs homologues de l'Olympique de Marseille dès cette semaine afin de parler de l'attaquant brésilien. Du côté des supporters marseillais, on n'a plus qu'à espérer que tout cela ne se finalise pas et que le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM reste au moins une saison de plus, sinon la déception sera immense.