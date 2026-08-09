Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

L'OM va encore connaître de nombreux mouvements sur le marché des transferts. Facundo Medina va notamment partir dans les prochaines heures du côté de Leverkusen.

L' Olympique de Marseille vit des heures bien sombres sur le plan financier. Le club phocéen va encore devoir vendre au cours de ce mois d'août et tous les joueurs sont potentiellement concernés. C'est notamment le cas de Facundo Medina. L'international argentin possède une belle valeur marchande et son futur départ pourrait arranger toutes les parties concernées, même si l'ancien joueur du RC Lens n'aura finalement pas passé beaucoup de temps à Marseille. Le Bayer Leverkusen est en tout cas tout proche d'obtenir sa signature.

Medina s'en va, l'OM est soulagé

Bild, Facundo Medina va en effet signer à Leverkusen ce lundi contre une indemnité de transfert de 25 millions d'euros. Sa visite médicale est déjà prévue, tout comme la signature de son contrat, qui le liera au Bayer jusqu'en juin 2031. De quoi soulager les finances de l'OM, qui va désormais pouvoir se projeter vers la signature d'un nouveau défenseur. À moins qu'une solution interne ne soit finalement privilégiée par la direction du club phocéen. En tout cas, Bruno Genesio a encore pas mal de travail avec un groupe qui ne cesse d'être remanié en cette seconde partie du Selon les informations de, Facundo Medina va en effet signer à Leverkusen ce lundi contre une indemnité de transfert de 25 millions d'euros. Sa visite médicale est déjà prévue, tout comme la signature de son contrat, qui le liera au Bayer jusqu'en juin 2031. De quoi soulager les finances de l'OM, qui va désormais pouvoir se projeter vers la signature d'un nouveau défenseur. À moins qu'une solution interne ne soit finalement privilégiée par la direction du club phocéen. En tout cas, Bruno Genesio a encore pas mal de travail avec un groupe qui ne cesse d'être remanié en cette seconde partie du mercato estival.

Il faudra miser sur de nouvelles forces et valeurs à Marseille pour espérer sauver les meubles et réaliser une belle saison. Aucune arrivée n'a pour le moment été annoncée à l'OM et, plus le temps passe, plus l'inquiétude monte chez des supporters phocéens déjà agacés par les derniers mois traversés par le club. Le départ prochain de Medina pourra certes apporter une bouffée d'air frais sur le plan financier, mais il laissera aussi un nouveau vide à combler dans l'effectif de Bruno Genesio.