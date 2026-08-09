Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

OM09 août , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM va encore connaître de nombreux mouvements sur le marché des transferts. Facundo Medina va notamment partir dans les prochaines heures du côté de Leverkusen.
L'Olympique de Marseille vit des heures bien sombres sur le plan financier. Le club phocéen va encore devoir vendre au cours de ce mois d'août et tous les joueurs sont potentiellement concernés. C'est notamment le cas de Facundo Medina. L'international argentin possède une belle valeur marchande et son futur départ pourrait arranger toutes les parties concernées, même si l'ancien joueur du RC Lens n'aura finalement pas passé beaucoup de temps à Marseille. Le Bayer Leverkusen est en tout cas tout proche d'obtenir sa signature.

Medina s'en va, l'OM est soulagé 

Selon les informations de Bild, Facundo Medina va en effet signer à Leverkusen ce lundi contre une indemnité de transfert de 25 millions d'euros. Sa visite médicale est déjà prévue, tout comme la signature de son contrat, qui le liera au Bayer jusqu'en juin 2031. De quoi soulager les finances de l'OM, qui va désormais pouvoir se projeter vers la signature d'un nouveau défenseur. À moins qu'une solution interne ne soit finalement privilégiée par la direction du club phocéen. En tout cas, Bruno Genesio a encore pas mal de travail avec un groupe qui ne cesse d'être remanié en cette seconde partie du mercato estival.

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Il faudra miser sur de nouvelles forces et valeurs à Marseille pour espérer sauver les meubles et réaliser une belle saison. Aucune arrivée n'a pour le moment été annoncée à l'OM et, plus le temps passe, plus l'inquiétude monte chez des supporters phocéens déjà agacés par les derniers mois traversés par le club. Le départ prochain de Medina pourra certes apporter une bouffée d'air frais sur le plan financier, mais il laissera aussi un nouveau vide à combler dans l'effectif de Bruno Genesio.
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Derniers commentaires

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Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes

L'OM solide vainqueur de Bilbao

Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !

Fabian Ruiz vendu au mercato, Al-Khelaïfi dit oui

"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.

OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂

PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.

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