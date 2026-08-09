Fabian Ruiz vendu au mercato, Al-Khelaïfi dit oui
Fabian Ruiz

Fabian Ruiz vendu au mercato, Al-Khelaïfi dit oui

PSG09 août , 18:16
parHadrien Rivayrand
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Le mercato estival est encore loin d'être terminé, notamment au PSG. Au rayon des départs, le club de la capitale pourrait devoir gérer des offres pour Fabian Ruiz.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais au travail sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère notamment renforcer prochainement son secteur offensif. La formation entraînée par Luis Enrique ne souhaite néanmoins pas tout bouleverser cet été. Mais certains cadres de l'équipe sont plus que jamais courtisés en Europe et ailleurs. C'est notamment le cas de Fabian Ruiz. L'international espagnol, tout juste sacré champion du monde avec sa sélection, pourrait en effet quitter le PSG au cours de ce mois d'août...

Fabian Ruiz, un départ prévu cet été ? 

Selon les dernières informations d'El Nacional, Xabi Alonso souhaite tenter le coup pour recruter l'ancien joueur du Napoli. Le média insiste sur le fait que l'entraîneur de Chelsea est un grand admirateur de Ruiz et qu'il le voulait déjà lors de son passage au Real Madrid. Si l'Espagnol a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain d'une saison, avec une année supplémentaire en option, Nasser Al-Khelaïfi est apparemment ouvert aux discussions. Chelsea le sait et préparerait même une offre aux alentours de 60 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Los Palacios. Un salaire XXL serait également proposé à Fabian Ruiz afin de le convaincre de rejoindre les Blues.

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À 30 ans, le milieu de terrain espagnol va bientôt devoir trancher pour son avenir. Luis Enrique l'estime beaucoup et n'a pas prévu de s'en passer cette saison avec le PSG. Ruiz sort de deux sacres consécutifs en Ligue des champions et il serait étonnant de le voir quitter un système dans lequel il s'épanouit pleinement. Mais tout est possible dans le football, surtout lorsque des clubs comme Chelsea et le Paris Saint-Germain sont concernés par le marché des transferts.
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Derniers commentaires

Une énorme bonne nouvelle arrive lundi à l'OM

Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes

L'OM solide vainqueur de Bilbao

Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !

Fabian Ruiz vendu au mercato, Al-Khelaïfi dit oui

"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.

OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂

PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.

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