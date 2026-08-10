OL : Paulo Fonseca vire un joueur, c'est brutal

L'OL avait de grands espoirs pour Noah Nartey, recrue vedette de l'hiver dernier. Mais Paulo Fonseca ne fait déjà plus confiance au Danois.

Loué pour la qualité de son recrutement avec des moyens limités l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est-il lourdement trompé en janvier 2026 ? En début d'année, pour renforcer le milieu de terrain et travailler sur l’avenir, l’OL avait décidé de miser gros pour faire venir Noah Nartey. Du haut de ses 20 ans, le Danois d’origine ghanéenne signait dans le cadre d'un transfert à 7,5 ME en provenance de Brondby.

Après des débuts prometteurs, le milieu de terrain avait progressivement disparu de la circulation, malgré l’enchainement entre les matchs européens et la course au podium en Ligue 1. La fatigue liée à un transfert jeune et un changement d’univers ? Une possibilité qui semble désormais difficile à tenir.

Noah Nartey a fait la préparation avec la formation lyonnaise mais il n’a pas vraiment convaincu Paulo Fonseca. Ce dernier ne l’a pas utilisé contre le Sparta Prague, dans un choix qui a surpris tant les Lyonnais ont semblé perdu dans ce secteur de jeu. Selon Le Progrès, il est désormais fort possible que l’entraîneur portugais fasse passer le message qu’il ne compte pas vraiment sur le Danois pour cette saison, ce qui pourrait déboucher sur son transfert.

L’OL pourrait bien ne pas perdre au change, car Nartey a vu sa valeur augmenter depuis son transfert, mais le but n’était pas de se défaire aussi rapidement d’un joueur considéré comme prometteur, mais qui ne compte toujours que 15 matchs sous le maillot lyonnais. Paulo Fonseca semble toutefois avoir fait son choix, quitte à surprendre en titularisant le jeune et encore très frêle De Carvalho plutôt que d’aligner Nartey. Le coach de l'OL a visiblement beaucoup de messages à faire passer pendant cet été, réclamant régulièrement des joueurs tout en effectuant des choix surprenants. Pour le Danois, « la question de son avenir se pose en tout cas » à l’OL, comme l’explique Le Progrès.