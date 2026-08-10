OL : Paulo Fonseca vire un joueur, c'est brutal

OL : Paulo Fonseca vire un joueur, c'est brutal

OL10 août , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL avait de grands espoirs pour Noah Nartey, recrue vedette de l'hiver dernier. Mais Paulo Fonseca ne fait déjà plus confiance au Danois.
Loué pour la qualité de son recrutement avec des moyens limités l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est-il lourdement trompé en janvier 2026 ? En début d'année, pour renforcer le milieu de terrain et travailler sur l’avenir, l’OL avait décidé de miser gros pour faire venir Noah Nartey. Du haut de ses 20 ans, le Danois d’origine ghanéenne signait dans le cadre d'un transfert à 7,5 ME en provenance de Brondby.
Après des débuts prometteurs, le milieu de terrain avait progressivement disparu de la circulation, malgré l’enchainement entre les matchs européens et la course au podium en Ligue 1. La fatigue liée à un transfert jeune et un changement d’univers ? Une possibilité qui semble désormais difficile à tenir.
Noah Nartey a fait la préparation avec la formation lyonnaise mais il n’a pas vraiment convaincu Paulo Fonseca. Ce dernier ne l’a pas utilisé contre le Sparta Prague, dans un choix qui a surpris tant les Lyonnais ont semblé perdu dans ce secteur de jeu. Selon Le Progrès, il est désormais fort possible que l’entraîneur portugais fasse passer le message qu’il ne compte pas vraiment sur le Danois pour cette saison, ce qui pourrait déboucher sur son transfert.
L’OL pourrait bien ne pas perdre au change, car Nartey a vu sa valeur augmenter depuis son transfert, mais le but n’était pas de se défaire aussi rapidement d’un joueur considéré comme prometteur, mais qui ne compte toujours que 15 matchs sous le maillot lyonnais. Paulo Fonseca semble toutefois avoir fait son choix, quitte à surprendre en titularisant le jeune et encore très frêle De Carvalho plutôt que d’aligner Nartey. Le coach de l'OL a visiblement beaucoup de messages à faire passer pendant cet été, réclamant régulièrement des joueurs tout en effectuant des choix surprenants. Pour le Danois, « la question de son avenir se pose en tout cas » à l’OL, comme l’explique Le Progrès.
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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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