TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OL09 août , 22:30
parAlexis Rose
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Une semaine après sa courte défaite en République Tchèque, l’Olympique Lyonnais va retrouver son public du Groupama Stadium pour tenter de renverser le Sparta Prague et se qualifier en barrages de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour OL - Sparta Prague ?

La saison n’a pas officiellement commencé pour les clubs français, mais l’OL jouera déjà une grande partie de son avenir cette semaine face au Sparta Prague. Désireux de jouer la phase régulière de la Ligue des Champions cette saison, Lyon doit encore franchir des obstacles, dont ce match retour du 3e tour préliminaire. Cette rencontre entre l’OL et le Sparta Prague se jouera ce mardi 11 août à 21h00 au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Sparta Prague ?

Comme la semaine dernière, ce match retour entre l’Olympique Lyonnais et le Sparta Prague sera diffusé sur l’antenne de Canal+ pour offrir la possibilité au plus grand monde de voir cette rencontre décisive pour la suite de la saison des Gones.

Les compos probables de OL - Sparta Prague :

Après une préparation estivale compliquée, l’OL s’est fait taper dessus en République Tchèque la semaine dernière. Revenu de Prague avec une courte défaite par rapport au contenu du match (1-2), Lyon a encore un espoir de renverser la tendance. Mais pour cela, les hommes de Paulo Fonseca vont devoir afficher un bien meilleur visage, avec notamment le retour de suspension de Niakhaté.

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La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso - Nuamah, Openda, Fofana.
Plus avancé dans son début de saison que Lyon, sachant que le Sparta a déjà joué trois matchs de championnat en plus du match aller, Prague va venir à Lyon avec l’ambition de finir le travail débuté mardi dernier. Pour cela, l’entraîneur Brian Priske alignera sa meilleure équipe après la défaite face au Mlada Boleslav samedi (0-2).
La compo probable du Sparta Prague : Surovcik - Suchomel, Sevinsky, Sorensen, Rynes - Irving, Macek - Mercado, Karabec, Alcocer - Braut Brunes.
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