OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

OM09 août , 20:30
parAlexis Rose
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Pour sa grande première sur le banc de touche du Vélodrome en tant que coach de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a marqué de nombreux points face à Bilbao (3-1). Au point même d’avoir déjà conquis les supporters phocéens.
Bruno Genesio, entraîneur de l’OM, le mariage n’était pas vraiment gagné, sachant que l’entraîneur de 59 ans est quand même estampillé OL, un club où il a été joueur puis entraîneur jusqu’en 2019. Mais pour le moment, son intégration au club marseillais est plutôt bonne, voire même très bonne depuis quelques heures. Vu qu’après un début de préparation poussif, avec une défaite contre Nice (0-3) et une petite victoire face à Nîmes (2-1), l’OM de Genesio a réalisé une très belle prestation contre Bilbao ce dimanche après-midi au Vélodrome (3-1). Une victoire logique face à un très bon club européen acquise grâce à des buts d’Angel Gomes, Paixao et Mmadi qui donne le sourire aux suiveurs de l’OM.

« C’est lui qui va remettre le club sur de bons rails »

« Tellement plus hypé par cette saison que les 2 précédentes (n’en déplaise à la Team Suicidaire). Genesio est clairement l’homme de la situation. C’est lui qui va remettre le club sur de bons rails. Enfin un coach calme (faux calme), proche des joueurs sans en faire trop, avec une idée de jeu claire et cohérente. Sa vision est moderne et on comprend où il veut aller. En 2 ans de RDZ, on n’a jamais rien pigé à ce qu’il voulait mettre en place. Sans Greenwood, c’était le néant. Là, tu sens que tous les joueurs ont leur mot à dire, qu’ils sont bien exploités et qu’ils jouent enfin dans leur registre, dans de bonnes conditions. Il va les valoriser et on va enfin en tirer le maximum… sur le terrain comme à la revente. 100% derrière BG », détaille GioOM sur son compte X.

« Le Genesio Ball est en marche »

Chez les supporters, l’euphorie autour de l’ancien coach de Lille est déjà réelle : @EA1113JR2 - « Bravo à vous Genesio on est avec toi », @MaximForzaOM - « Même avec un énième match anti OM même en préparation, le Genesio Ball est en marche », @loicMarseillais - « Bruno t’es le coach que cette fraude de rdz rêverai d’être », @MassiliaZone - « Le Génésio Ball aujourd'hui : très sympa, non ? ». Si les supporters marseillais commencent donc déjà à s’enflammer, un dernier gros test aura lieu la semaine prochaine au Vélodrome contre l’Atlético de Madrid, avant la reprise officielle de la saison de L1 le 21 août face à Strasbourg. C’est vraiment à ce moment-là que les Marseillais pourront vraiment s’enflammer (ou déchanter) par rapport à leur nouvel entraîneur.

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