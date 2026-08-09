OM : Les supporters sont choqués, Genesio est trop fort

Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes
Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !
"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.
Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂
Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.
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Tellement plus hypé par cette saison que les 2 précédentes (n’en déplaise à la Team Suicidaire). Genesio est clairement l’homme de la situation. C’est lui qui va remettre le club sur de bons rails. Enfin un coach calme (faux calme), proche des joueurs sans en faire trop, avec
✅ Victoire méritée de notre OM face à l’Athletic Bilbao, dans cette avant dernier match amical ! ➡️ Prochain match amical vendredi prochain à 17h30, face à l’Atletico Madrid, avant la reprise du championnat ! #TeamOM | #OMATH
Bravo beau match j'ai été agréablement surpris
Même avec un énième match anti OM même en préparation, le genesioball est en marche 🫡
Première victoire de Bruno Genesio et son groupe au Stade Vélodrome. Evidemment on ne tirera pas de conclusion mais ça fait plaisir de voir une prestation de la sorte devant nos supporters. A confirmer le week-end prochain contre un adversaire beaucoup plus coriace : l’Atletico