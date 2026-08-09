Mercato : Rennes sur un ailier de Premier League à 35 ME

Déjà très actif sur le marché des transferts, le Stade Rennais cherche la dernière pièce de son puzzle pour disposer de la meilleure équipe possible cette saison. Celle-ci pourrait être Dilane Bakwa.

Rennes n’est pas là pour amuser la galerie durant ce mercato estival. Si la plupart des clubs français sont assez frileux, au vu du contexte économique compliqué, le club rouge et noir a déjà dépensé de jolis chèques pour faire venir Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds ou Charlie Cresswell. Mais le SRFC ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, vu que pour finir de renforcer l’effectif de Franck Haise, la direction rennaise veut faire venir deux autres attaquants.

Alors que le retour de Martin Terrier, en manque de temps de jeu au Bayer Leverkusen, continue de se préciser, un autre ancien de L1 pourrait revenir en France. En effet, selon les informations de l’insider rennais @jonathan35001 , le nom de Dilane Bakwa est évoqué à Rennes.

Dilane Bakwa dans le viseur du Stade Rennais

« Depuis quelques jours, on me reparle de Dilane Bakwa », explique le spécialiste du mercato rennais sur son compte X. Une piste pas si étonnante que cela, sachant que Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC, connaît très bien l’ailier percutant passé par Strasbourg. Après avoir recruté Bakwa à Bordeaux pour le Racing en 2023, Désiré pourrait donc le faire revenir en France un an après son départ à Nottingham Forest.

Lire aussi Officiel : Nottingham fait sauter la banque pour Bakwa