L'OM veut relancer Jonathan David

En quête de renforts à moindre coût, l'OM discute actuellement avec la Juventus concernant le possible prêt de Jonathan David. Un an après avoir rejoint librement le club de Serie A, l'ancien Lillois pourrait se relancer en Ligue 1.
Au moment où la Juventus s'apprête à enregistrer la signature pour un transfert définitif de Randal Kolo Muani
, et que Loïs Openda a été prêté pour une saison à l'Olympique Lyonnais
, un autre attaquant du club de Serie A intéresse un club de Ligue 1. Cet attaquant, c'est Jonathan David, et ce club, c'est l'Olympique de Marseille. N'ayant pas prolongé au LOSC en 2025, l'international canadien, auteur d'un bon Mondial avec sa sélection, a encore quatre ans de contrat avec les Bianconeri, mais ces derniers souhaiteraient le prêter cette saison afin qu'il reprenne des couleurs après une saison décevante.
David de retour en Ligue 1 à Marseille
Et selon Dimitri Conti, journaliste italien qui travaille pourTuttoMercato, l'OM s'est invité dans ce dossier. Si dans un passé récent, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais qui ont été cités dans ce dossier de la possible venue de Jonathan David, ce n'est plus le cas. « Jonathan David pourrait de nouveau évoluer en Ligue 1. Il a rejoint la Juventus l'été dernier en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec Lille. Un retour en Ligue 1 est envisageable, puisqu'il semble être dans le viseur de l'Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer son attaque », explique notre confrère. Il est vrai qu'après les départs de Mason Greenwood en Turquie, de Pierre-Emerick Aubameyang en Espagne et tandis que les rumeurs envoient Paixao lors de l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio a explicitement besoin d'un ou plusieurs renforts dans le secteur offensif.
Cependant, il y a un énorme problème dans ce dossier, c'est le salaire de Jonathan David. Pour le faire venir gratuitement l'été dernier, la Juventus a offert un salaire XXL à l'attaquant canadien de 26 ans. En effet, l'ancien joueur du LOSC gagne 7,8 millions d'euros par an. Pour que la Juve prête son attaquant à l'OM, Stéphane Richard devra accepter de prendre en charge une partie du salaire de ce dernier, mais il faudra savoir si le club italien acceptera la proposition marseillaise, laquelle ne dépassera pas le tiers de ce que la Juventus lâche actuellement.