L'OM veut relancer Jonathan David

En quête de renforts à moindre coût, l'OM discute actuellement avec la Juventus concernant le possible prêt de Jonathan David. Un an après avoir rejoint librement le club de Serie A, l'ancien Lillois pourrait se relancer en Ligue 1.

David de retour en Ligue 1 à Marseille

Et selon Dimitri Conti, journaliste italien qui travaille pourTuttoMercato, l'OM s'est invité dans ce dossier. Si dans un passé récent, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais qui ont été cités dans ce dossier de la possible venue de Jonathan David, ce n'est plus le cas. « Jonathan David pourrait de nouveau évoluer en Ligue 1. Il a rejoint la Juventus l'été dernier en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec Lille. Un retour en Ligue 1 est envisageable, puisqu'il semble être dans le viseur de l'Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer son attaque », explique notre confrère. Il est vrai qu'après les départs de Mason Greenwood en Turquie, de Pierre-Emerick Aubameyang en Espagne et tandis que les rumeurs envoient Paixao lors de l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio a explicitement besoin d'un ou plusieurs renforts dans le secteur offensif.

Cependant, il y a un énorme problème dans ce dossier, c'est le salaire de Jonathan David. Pour le faire venir gratuitement l'été dernier, la Juventus a offert un salaire XXL à l'attaquant canadien de 26 ans. En effet, l'ancien joueur du LOSC gagne 7,8 millions d'euros par an. Pour que la Juve prête son attaquant à l'OM, Stéphane Richard devra accepter de prendre en charge une partie du salaire de ce dernier, mais il faudra savoir si le club italien acceptera la proposition marseillaise, laquelle ne dépassera pas le tiers de ce que la Juventus lâche actuellement.