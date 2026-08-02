Barco quitte Strasbourg et signe évidemment à Chelsea

C est bien pour ça que maintenant vous jouez la petite c3 ......
Les faux pas ??? , en tant que joueur , cest pas ce qu'il lui manque 🤔 remember 🤔 ... sans parler du coup de boule , combien d'adversaires littéralement piétinés , j'ai bien aimé aussi son retour après l'appel d'une voix 😳🤭 (merci Jeanne d'Arc ) ... après kéké le boulard, n'oublions pas son refus (à une certaine époque) de signer un sponsor qui n'était autre que lidl ??? Pas assez valorisant à son goût 🤔 ... j’dis ça j’dis rien next
Il a déjà refusé de venir a l OM
Il a déjà refusé de venir a l OM
Bla Bla Bla
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