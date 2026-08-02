Barco quitte Strasbourg et signe évidemment à Chelsea

Le club de Chelsea a officialisé ce dimanche soir la signature de Valentin Barco, l'international argentin qui évoluait à Strasbourg.

« Le Chelsea FC a le plaisir de confirmer la signature de l'international argentin Valentin Barco, en provenance du RC Strasbourg. Le milieu de terrain polyvalent a signé un contrat jusqu'en 2033 et rejoindra l'entraîneur Xabi Alonso et ses nouveaux coéquipiers plus tard au cours de la pré-saison. Barco, âgé de 21 ans, a débuté sa carrière à Boca Juniors en Argentine. Il a fait ses débuts professionnels à 16 ans, après avoir gravi les échelons de l'académie, et a remporté de nombreux titres avant de rejoindre l'Angleterre en 2024 pour signer à Brighton & Hove Albion. Durant son séjour sur la côte du Sussex, il a été prêté à Séville et au RC Strasbourg, rejoignant ce dernier définitivement après une saison 2024/25 au cours de laquelle il a connu une période faste et a aidé Strasbourg à se qualifier pour une compétition européenne. La saison dernière, Barco a été impliqué dans 12 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances en club lui ont valu une place dans l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde 2026. Il compte actuellement cinq sélections », précise le club londonien. Il s'agit évidemment d'un transfert entre deux clubs de la planète BlueCo, Chelsea et Strasbourg étant désormais habitué à ce genre d'opérations.