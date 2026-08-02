Le Real Madrid applaudit la FIFA et se fait humilier

Le Real Madrid applaudit la FIFA et se fait humilier

Liga02 août , 21:30
parClaude Dautel
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Le Real Madrid a publié ce dimanche un communiqué qui lui vaut en retour une pluie de critiques acerbes. Il est vrai que le club de Florentino Perez ne manque pas d'un certain culot, et le patron de la Liga le lui a rappelé.
Au lendemain de l'annonce par la FIFA du retrait par Gianni Infantino de son projet de privatisation du Mondial, tout le monde s'est réjoui de voir le président de l'instance mondiale du football revenir. Mais pendant que certains estiment que Infantino doit démissionner, le Real Madrid s'est invité dans le débat. En effet, dans un long communiqué, le club dirigé par Florentino Perez a applaudi cette volte-face de la FIFA, mais s'est permis de dire que le Real Madrid avait toujours été contre ce genre de privation et avait toujours œuvré pour le football populaire.
« Le football international et la Coupe du Monde sont avant tout des événements d'intérêt public et constituent un patrimoine commun aux nations, aux supporters et à la société dans son ensemble. Par conséquent, nous estimons qu'ils ne devraient jamais être considérés comme de simples actifs financiers à brader au profit d'une poignée de privilégiés », a expliqué le Real Madrid. De quoi faire bondir Javier Tebas, patron de la Liga, qui n'a pas oublié le fameux projet de Superligue initié par les Merengue.

Madrid ne manque pas d'air

Le président de la Liga, qui avait laminé Florentino Perez à cette occasion, en a remis une couche après le communiqué publié ce dimanche par le Real Madrid. « La doctrine semble simple : quand le Real Madrid le décide librement, c’est de la modernisation et de la stratégie financière et quand les autres clubs le décident librement, c’est une hypothèque (...) L’« être pas tant supérieur » n’a déjà plus beaucoup de crédibilité pour donner des leçons sur l’avenir du football. Vous souvenez-vous quand la Superligue venait nous sauver parce que le football était ruiné ? Quelle vision », lance Javier Tebas.

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Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?

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bah au moins ça montre qu'ils sont pété de thune contrairement à l'idée reçu et qu'ils sont généreux avec les plus démunis...

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