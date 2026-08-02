Nantes : Kita proche de vendre le club à des Anglais ?
Waldemar Kita

Nantes : Kita proche de vendre le club à des Anglais ?

FC Nantes02 août , 18:30
parClaude Dautel
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L'hebdomadaire La Tribune Dimanche affirme que le FC Nantes pourrait être racheté par un groupe d'investisseurs aux fonds d'origine britannique et qu'un protocole d'accord a déjà été signé. Le clan Kita dément.
Les Canaris ont frappé un grand coup en vendant Matthis Abline pour près de 30 millions d'euros à l'AS Monaco, mais à en croire nos confrères de la Tribune Dimanche, cela s'inscrit dans un projet qui pourrait déboucher sur la vente du FC Nantes par Waldemar Kita. En effet, Damien Burnier, journaliste pour l'hebdomadaire généraliste, affirme qu'il y a trois semaines, après un audit réalisé par un cabinet externe, un groupe d'investisseurs étranger aurait signé un protocole d'accord avec Waldemar Kita concernant la vente de son club. Cependant, cette vente serait liée à une première condition qui ressemble à une mission impossible ou presque. En effet, les éventuels repreneurs, présentés d'origine britannique, auraient exigé que le club vende pour 70 millions d'euros de joueurs lors de ce mercato.

Des ventes à 70ME et Nantes change de propriétaire

Avec Matthis Abline, le FC Nantes a presque réalisé la moitié du chemin, mais avec l'effectif actuel il sera difficile d'atteindre cette barre. Surtout que si Nantes est en Ligue 2, c'est que son effectif n'est pas composé de stars du football. Cependant, le média qui révèle cette vente possible des Canaris précise que la cession de Tytel Tali pourrait rapporter gros, puisque Chelsea avait offert 30 millions d'euros cet hiver pour le jeune défenseur français de 18 ans, considéré comme l'une des pépites du football hexagonal. En le vendant, Waldemar Kita pourrait donc se rapprocher de l'exigence des investisseurs.
Cependant, nos confrères ont contacté Waldemar Kita et si le propriétaire du FC Nantes n'a pas répondu directement, c'est son entourage qui s'en est chargé. « Nous démentons formellement toute signature d’un protocole d’accord. Il s’agit d’une rumeur totalement infondée qui circule déjà depuis plusieurs mois et dont le seul but ne peut être que de déstabiliser le club », a fait savoir le clan Kita concernant cette vente possible du FC Nantes. L'avenir dira si ce dernier bluffait.

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Les faux pas ??? , en tant que joueur , cest pas ce qu'il lui manque 🤔 remember 🤔 ... sans parler du coup de boule , combien d'adversaires littéralement piétinés , j'ai bien aimé aussi son retour après l'appel d'une voix 😳🤭 (merci Jeanne d'Arc ) ... après kéké le boulard, n'oublions pas son refus (à une certaine époque) de signer un sponsor qui n'était autre que lidl ??? Pas assez valorisant à son goût 🤔 ... j’dis ça j’dis rien next

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