Le PSG officialise le départ de Kolo Muani à la Juventus

Le PSG officialise le départ de Kolo Muani à la Juventus

PSG02 août , 18:07
parClaude Dautel
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Après des semaines de négociations, le PSG et la Juventus ont trouvé un accord et Paris officialise ce dimanche le transfert définitif de Randal Kolo Muani à Turin. L'attaquant français avait déjà joué six mois à la Juventus lors de la deuxième partie de saison 2024-2025.
Annoncé comme imminent depuis le début du mercato, c'est désormais chose faite, Randal Kolo Muani quitte les doubles champions d'Europe trois ans après être arrivé de Francfort pour 95 millions. Sans être désagréable avec le joueur révélé au FC Nantes, il s'agit là d'un des plus coûteux flops du Paris Saint-Germain, et cela même si le PSG va tout de même faire une bonne opération avec cette vente définitive à la Juventus. Prêté lors du mercato d'hiver 2025 aux Bianconeri, Kolo Muani avait comblé ces derniers, au point que l'été dernier, ils ont tenté en vain d'obtenir un prêt du PSG. Finalement, l'attaquant de 27 ans avait rejoint Tottenham, sans grande réussite. La Juventus est donc revenue à la charge et cette fois a finalisé un accord avec Nasser Al-Khelaifi.

Le PSG remercie Kolo Muani

Selon les médias italiens, pour obtenir la signature de Randal Kolo Muani, les dirigeants de la Juventus ont lâché 38 millions d'euros et des bonus potentiels de 12 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, le club pémontais souhaitait se faire prêter l'international tricolore, avec une option d'achat presque obligatoire, mais face à l'intransigeance du PSG, ils ont finalement accepté un transfert définitif de Randal Kolo Muani. Sous le maillot de la Juventus, l'attaquant français portera le numéro 9. Dans
A Paris, Randal Kolo Muani aura participé à 54 matchs, mais n'aura marqué que 11 maigres buts. Pas de quoi laisser une énorme trace dans l'histoire du club de la capitale. A l'époque de sa signature, certains observateurs avaient affirmé que le PSG l'avait fait signer à la demande de Kylian Mbappé, Paris pensant ainsi pouvoir conserver le Kid de Bondy.
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Derniers commentaires

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C est bien pour ça que maintenant vous jouez la petite c3 ......

Mondial 2026 : Deschamps abandonné, les langues se délient

Les faux pas ??? , en tant que joueur , cest pas ce qu'il lui manque 🤔 remember 🤔 ... sans parler du coup de boule , combien d'adversaires littéralement piétinés , j'ai bien aimé aussi son retour après l'appel d'une voix 😳🤭 (merci Jeanne d'Arc ) ... après kéké le boulard, n'oublions pas son refus (à une certaine époque) de signer un sponsor qui n'était autre que lidl ??? Pas assez valorisant à son goût 🤔 ... j’dis ça j’dis rien next

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