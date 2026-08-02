Kvaratskhelia Ballon d'Or, le PSG peut y croire

Le Mondial n'ayant pas réellement permis à un joueur de se mettre énormément en valeur, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est désormais cité comme un possible Ballon d'Or. L'international géorgien du PSG pourrait succéder à Ousmane Dembélé.

Pas de chance pour lui, la Géorgie ne s'est pas qualifiée pour le Mondial 2026, l'équipe entraînée par Willy Sagnol se classant troisième d'un groupe dominé par l'Espagne et la Turquie. Auteur d'une saison héroïque avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia ne semblait avoir aucune chance dans la course au Ballon d'Or. Sauf qu'aucun joueur n'a réellement brillé lors du récent Mondial, et au contraire cette Coupe du Monde va probablement contribuer à éparpiller les votes, comme le confirme L'Equipe, média qui appartient au groupe qui organise le Ballon d'Or.

Khvicha Kvaratskhelia élu grâce au Mondial

Ainsi, Lionel Messi, auteur d'un bon Mondial avec l'Argentine, va récupérer des voix, tout comme Kylian Mbappé, même s'il n'a rien gagné. Tenant du titre, Ousmane Dembélé ne s'est pas réellement mis en valeur avec la France, tandis que si Rodri a brillé avec l'Espagne, il n'a rien fait avec Manchester City, sa saison étant plombée par les blessures. Et si Lamine Yamal a fini champion du monde, son parcours au Mondial n'a pas été particulièrement exceptionnel. Les Anglais rêvent qu'Harry Kane gagne le Ballon d'Or, mais le joueur du Bayern n'a pas réellement été étincelant aux États-Unis. Autrement dit, aucun joueur ne fera l'unanimité et les voix vont se répartir sur de nombreux joueurs, et Khvicha Kvaratskhelia peut donc sortir son épingle du jeu grâce à cela, le Mondial n'ayant pas du tout rebattu les cartes.